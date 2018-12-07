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Суд продлил домашний арест обвиняемым по делу "Нового величия"

Обвиняемая по делу "Нового величия" Анна Павликова

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Дорогомиловский суд Москвы продлил на три месяца домашний арест обвиняемым по делу организации "Новое величие" Марии Дубовик, Анне Павликовой, Максиму Рощину, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову. Об этом сообщает "Новая газета".

Обвинение заявило, что продление ареста необходимо из-за отсутствия всех результатов комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Адвокаты обвиняемых просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Юристы Дубовик и Павликовой заявили о то, что их подзащитным требуется госпитализация и содержание под домашним арестом невозможно. Адвокаты также отметили, что обвинение в экстремизме строится на заключении лингвиста, которое им до сих пор не предоставили.

В следственном изоляторе остаются четверо обвиняемых: это Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков и Петр Карамзин.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.

16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест после почти шести месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у девушек ухудшилось здоровье: у Дубовик обнаружили опухоль и упало зрение, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем.

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