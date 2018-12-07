Суд продлил домашний арест обвиняемым по делу "Нового величия"

Дорогомиловский суд Москвы продлил на три месяца домашний арест обвиняемым по делу организации "Новое величие" Марии Дубовик, Анне Павликовой, Максиму Рощину, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову. Об этом сообщает "Новая газета".

Обвинение заявило, что продление ареста необходимо из-за отсутствия всех результатов комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Адвокаты обвиняемых просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Юристы Дубовик и Павликовой заявили о то, что их подзащитным требуется госпитализация и содержание под домашним арестом невозможно. Адвокаты также отметили, что обвинение в экстремизме строится на заключении лингвиста, которое им до сих пор не предоставили.

В следственном изоляторе остаются четверо обвиняемых: это Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков и Петр Карамзин.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.

16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест после почти шести месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у девушек ухудшилось здоровье: у Дубовик обнаружили опухоль и упало зрение, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем.