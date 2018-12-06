Суд в Польше обязал Валенсу принести извинения Качиньскому

Суд в Польше обязал бывшего лидера движения "Солидарность" и экс-президента страны Леха Валенсу принести извинения главе правящей партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому.

Валенса обвинил Качиньского в действиях, которые косвенно способствовали авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском, в которой погиб бывший президент страны и брат Ярослава, Лех Качиньский.

Суд в Гданьске постановил, что обвинения затронули честь и достоинство лидера "Права и справедливости", поскольку не существует никаких доказательств его вины в случившемся.

Валенса в серии постов в Фейсбуке утверждал, что за час до трагедии Ярослав Качиньский звонил своему брату и пытался его убедить в необходимости совершить посадку в смоленском аэропорту. Судья Вероника Клавонн сочла эти утверждения необоснованными, поскольку не существует никакой записи разговора Ярослава Качиньского со своим братом. Кроме того, нет доказательств того, что такой разговор вообще имел место.

Суд, однако, не поддержал часть обвинений против Валенсы, которые сформулировали адвокаты Ярослава Качиньского. В частности, бывшего лидера "Солидарности" не обяжут извиняться за утверждение, что Ярослав Качиньский психически болен. Суд также освободил Валенсу от выплаты компенсации в размере 30 тысяч злотых (около 500 тысяч рублей).

Решение вынес суд первой инстанции, он может быть обжалован обеими сторонами конфликта.

10 апреля 2010 года под Смоленском прошла авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и все остальные 95 человек, находившиеся на борту правительственного самолёта. Среди пассажиров судна были депутаты парламента, министры и другие известные общественные деятели Польши, которые следовали в находящуюся недалеко от Смоленска Катынь. Там проходили траурные мероприятия, связанные с 70-й годовщиной расстрела польских офицеров агентами НКВД.

После трагедии польские националисты и консерваторы в "Праве и справедливости" утверждали, что самолёт упал в результате теракта, организованного российскими властями. Либералы же считали авиакатастрофу несчастным случаем, вызванным ошибками как польского экипажа, так и диспетчеров в смоленском аэропорту. В свою очередь, состоящий в конфликте с председателем "Права и справедливости" Лех Валенса утверждал, что погибший Лех Качиньский, несмотря на плохие метеоусловия, пытался заставить пилотов судна приземлиться в Смоленске, что позволило бы ему поучаствовать в мероприятиях.