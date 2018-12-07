Суд в Москве сократил до 16 суток арест главы общественного движения "За права человека" Льва Пономарёва. Ранее он был арестован на 25 суток из-за постов в фейсбуке про акции в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Изначальное наказание для 77-летнего правозащитника судья назвала "слишком суровым", передаёт "Медиазона".
Освободить Пономарева требовали представители Московской Хельсинкской группы, Amnesty International, Совета Европы. В Москве прошли пикеты в поддержку правозащитника.
Пересмотреть решение об аресте также просила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов подчёркивал, что суд мог бы ограничиться штрафом.
- 77-летнего Пономарёва арестовали на 25 суток в минувшую среду. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал мероприятие, написав о нём в Фейбсуке.
- Ранее Льва Пономарёва оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку двух арестованных по делу "Нового величия" – Марии Дубовик и Анны Павликовой.
- 28 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону прошли акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Акция в Москве была организована родителями обвиняемых – они требовали прекратить уголовное преследование своих детей. Мероприятие не было согласовано с властями, хотя заявители подавали уведомления в мэрию в полном соответствии с законом.
- Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, ещё шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трёх мужчин, один из которых предположительно был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ.
- Уголовное дело о "террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему проходят 11 антифашистов и анархистов из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии следствия, они готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу. Обвиняемые неоднократно заявляли, что давали показания под пытками.
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