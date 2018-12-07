Суд в Москве сократил до 16 суток арест главы общественного движения "За права человека" Льва Пономарёва. Ранее он был арестован на 25 суток из-за постов в фейсбуке про акции в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Изначальное наказание для 77-летнего правозащитника судья назвала "слишком суровым", передаёт "Медиазона".

Освободить Пономарева требовали представители Московской Хельсинкской группы, Amnesty International, Совета Европы. В Москве прошли пикеты в поддержку правозащитника.

Пересмотреть решение об аресте также просила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов подчёркивал, что суд мог бы ограничиться штрафом.