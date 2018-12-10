"Не надо бояться": 70 лет назад принята Декларация прав человека

70 лет назад, 10 декабря 1949 года, была принята Всеобщая декларация прав человека. Документ, рекомендованный для всех стран - членов ООН, был принят Генеральной Ассамблеей ООН. Он состоит из 30 статей и является частью Международного билля о правах человека. 1 декабря, в честь принятия Декларации, также отмечается День прав человека. По мнению экспертов, Россия является одним из мировых лидеров по нарушению прав человека, в стране распространены пытки, нарушения прав заключенных и обычных граждан, распространенной практикой является запрет на митинги и пикеты. Всего два дня до юбилея Всеобщей декларации прав человека не дожила один из лидеров правозащитного движения СССР и России, руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.

В эти дни за пост в интернете под арестом находится один из самых известных российских правозащитников, глава движения "За права человека" Лев Пономарев.

За тем, как соблюдаются права человека во всем мире, следит Международная правозащитная организация Amnesty International, которая ежегодно публикует посвященные этому доклады.

Один из последних отчетов "Права человека в современном мире" обнародован 22 февраля 2018 года. В нем проанализирована ситуация с правами человека в 159 странах мира.

Россия в этом докладе названа одной из самых проблемных стран. "Мы стали свидетелями чудовищной по масштабам кампании похищений, пыток и убийств геев в Чечне", - заявил глава восточноевропейского и центральноазиатского регионального офиса Amnesty International Денис Кривошеев. Помимо прочего, правозащитники назвали большой проблемой декриминализацию домашнего насилия, разгоны оппозиционных митингов и притеснения крымских татар в аннексированном Россией Крыму.

О ситуации с правами человека в России и о том, что может ее изменить, рассуждает адвокат, глава Центра содействия международной защите Каринна Москаленко:

Можно арестовать наиболее ярких людей и сказать, что никто не защищен

- Декларация прав человека - это довольно молодой документ, ему всего 70 лет. А он совершил настоящую революцию в мире, в тех странах, которые к нему присоединились. Впоследствии были созданы такие документы, как Международный пакт о гражданских политических правах, Международный пакт о социальных экономических и культурных правах. Человечество идет по пути универсализации фундаментальных прав. Эти права подлежат обязательной защите в любом государстве. Государство может устанавливать более высокие стандарты, но ниже универсальных стандартов современное демократическое государство уже опускаться не может. И это принцип, который признан всюду. Я не беру некоторые страны, которые меньше всего заботятся о правах человека. Россия, конечно, уверенно шла по пути универсализации фундаментальных прав и свобод человека. Но в последнее время нас очень расстраивает серьезный и довольно заметный откат назад и в праве на свободу выражения мнений, и в праве на свободные и мирные шествия, митинги и протесты. Люди не должны бояться. Моего друга Льва Пономарева окончательно приговорили к аресту. Это позор для нас. Мы будем каждый день бороться с этим явлением. Мы будем каждый день протестовать в той или иной форме. Я думаю, что судьям должно быть по-настоящему стыдно. Доктор физико-технических наук, заслуженный человек, депутат прежних созывов Верховного Совета. Лев Пономарев - один из самых известных правозащитников. Что настораживает, совсем необязательно арестовывать всех: можно арестовать наиболее ярких и смелых людей и сказать, что никто не защищен. Это очень плохая тенденция. Но все равно все человечество идет к правам человека и к защите прав человека, личности, свобод личности. Вся наша планета все равно уверенно идет по этому пути. Россия не будет исключением.

- Какие нарушения прав человека в России тревожат вас как юриста больше всего?

ФСИН надо реформировать. Мне стыдно, что в России в 21 веке происходят такие события

- Меня очень тревожит ситуация с пенитенциарной системой. Это сегодня уже все отмечают, это всем видно и после событий и в ярославской колонии, и после событий в омской колонии. Раньше власти РФ очень много делали для изменения ситуации в пенитенциарных учреждениях. Мы радовались. Я была частым гостем в колониях, в СИЗО. А сейчас откат назад совершенно очевидный. И ОНК (общественные наблюдательные комиссии - Р.С.) уже не те. Появляются активные люди, открыто мыслящие гражданские активисты из ОНК. Конечно, встал вопрос, что эту систему (ФСИН - Р.С.) надо немедленно реформировать, потому что иначе стыдно, просто позор. Когда видишь, что происходит в колониях, и понимаешь, что это не какой-то эксцесс, а рутинная жестокость, какое-то зверство, садизм, привычный до скучного. Я не знаю, кто из россиян не видел этих кадров, но те люди, которые считают себя гражданами, увидели, ужаснулись и устыдились. Мне, например, стыдно, что в России в XXI веке происходят такие чудовищные события. Это моя страна, и я ничего не могу с этим пока поделать. Но надо противостоять произволу. Когда власть нарушает права наших сограждан, она рассчитывает на страх, на тот ужас, который до сих пор живет в сознании бывшего советского человека. Не надо бояться, - считает адвокат Каринна Москаленко.

Член Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, который занимается защитой прав человека еще со времен СССР, уверен, что его деятельность будет востребована в России еще очень долгое время:

Ситуация с правами человека просто критическая - нарушения прав человека в России множатся

- Сегодня ситуация с правами человека в России просто критическая, - полагает правозащитник. - Позиция приоритета прав человека, которой мы добивались еще в 60-е - 80-е годы, оттеняется и не признается приоритетной. Нарушения прав человека множатся с астрономическими усилиями. Пытки в колониях, необоснованные аресты... Недавний арест правозащитника Льва Пономарева практически ни за что. Это как бы сигнал травли правозащитников, сигнал выступления против прав человека. Но правозащитное сообщество России прошло серьезный и долгий путь. Конечно, мы будем отстаивать права человека независимо от того, как будет на это реагировать режим. Что может заставить российские власти соблюдать права человека? Думаю, прежде всего они должны осознать, что в 21 веке выступать против Декларации прав человека - это безумие, это разрушительно, это приведет страну во второразрядные государства и, несомненно, произойдет кризис, взрыв. Я думаю, что совместными усилиями общества мы будем доносить эту идею до власти. А мировая общественность, конечно, должна следовать этому принципу и напоминать России, что только государство, уважающее права человека, достойно входить в серьезный клуб, - полагает правозащитник, член МХГ Валерий Борщев.

С тем, что права человека в России соблюдаются только на словах, согласна журналист и правозащитник Зоя Светова, 8 лет посещавшая московские тюрьмы, написавшая об этом много статей и сумевшая помочь многим заключенным:

Несоблюдение прав человека - это рутинная история. Ситуация катастрофическая

- Довольно долго я пишу о ситуации в российской судебной пенитенциарной системе. Можно сказать, что и в судебной системе, и в пенитенциарной системе, и в целом в правоохранительной системе несоблюдение прав человека - это рутинная история. Ситуация катастрофическая, и я не вижу пока никакой возможности ее преодолеть. Казалось бы, в России есть для этого достаточно инструментов, есть официальные институты по соблюдению прав человека - это институт уполномоченного по правам человека в России. Есть также Совет по правам человека при президенте РФ. В то же время мы знаем, что в России работает очень много неправительственных правозащитных организаций, которые тоже стремятся обратить внимание властей на тотальные нарушения прав человека в России. Иногда власть можно заставить реагировать на чудовищные нарушения – к примеру, когда речь идет о пытках, зафиксированных на видеорегистраторах. В этом году "Новая газета" вместе с общественной организацией "Общественный вердикт" опубликовали видео пыток в ярославской колонии. Тогда были арестованы почти все сотрудники этой колонии, которые пытали заключенного. Но в России – это из ряда вон выходящий случай.

- Опасно ли в России защищать права человека, быть правозащитником?

Это опасная работа, но у нас много молодых правозащитников, для которых это призвание

- Конечно, опасно. Последний пример - арест Льва Пономарева. Это один из старейших и наиболее страстных правозащитников, который всю свою жизнь посвятил защите прав человека. И он защищает этих людей в самых опасных ситуациях, когда оказывается, что права человека нарушаются сотрудниками ФСБ. Его взяли под стражу. Казалось бы, что это - 16 суток провести в изоляторе временного содержания. Но ему 77 лет! У него много всяких болезней. Это опасно для его жизни! Тем не менее, судья Гордеев берет его под стражу. Такой вот пример опасного случая правозащитной деятельности. Недавняя история с адвокатом из Краснодарского края Михаилом Беньяшом, правозащитником из Чечни Оюбом Титиевым, история с Юрием Дмитриевым, который защищал права уже погибших людей, называл имена расстрелянных, увековечивал их память. За это он пострадал. Это опасная работа, но у нас довольно много настоящих правозащитников, для которых это не просто работа, а призвание. Я вижу, что есть много молодых правозащитников. Конечно, это дает надежду на то, что когда-нибудь ситуация будет меняться, - уверена журналист и правозащитник Зоя Светова.

Один из самых ярких примеров нарушения прав человека в путинской России – арест десятков участников мирных акций протеста в 2012 году и осуждение их по уголовным статьям за участие в массовых беспорядках и сопротивлению полиции. Активист Николай Кавказский, ставший одним из фигурантов "Болотного дела", провел в заключении более года , а в декабре 2013 года был амнистирован.

Международная организация Amnesty International признала его узником совести. Несмотря на негативный опыт заключения, Кавказский продолжил заниматься политической и правозащитной деятельностью. Сейчас он – юрист Московской Хельсинской группы, активный участник уличных акций и пикетов:

Продолжается геноцид ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике, где людей просто убивают за их социальную принадлежность. Ситуация вопиющая

- Только что в префектуре ЦАО Москвы я получил отказ на проведение пикета за борьбу с насилием над женщинами, - рассказывает Николай Кавказский, - Альтернативного места мне не предложили. Ухудшение ситуации с правами человека носит системный характер и происходит во всех сферах общественной жизни. Это касается и права на свободу собраний, права на высказывание своих мнений, права на объединение, профсоюзы. В конце концов, это касается и права на жизнь, и права на свободу личной неприкосновенности. Мы видим, как сейчас преследуются правозащитники. Лев Пономарев арестован на 25 суток за правозащитную деятельностью. Продолжается геноцид ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике, где людей просто убивают за их социальную принадлежность. Ситуация вопиющая. Когда я находился в СИЗО, это были пыточные условия. Были пыточные условия содержания в судах и боксах, пыточная перевозка, ненадлежащее оказание медицинской помощи. Все это очень сильно повлияло на мое состояние здоровья. Столкнувшись с этой системой на собственном примере, когда больше чем на год за выражение своих взглядов я был лишен свободы, естественно, я понял, что этим надо продолжать заниматься, - рассказал юрист и правозащитник, бывший заключенный Николай Кавказский.

В 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. Об этом говорится в годовом статистическом отчете о работе Страсбургского суда. ​За год ЕСПЧ выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 решения) касалась России. На втором месте по этому показателю - Турция: в 99 постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны ее властей. Также среди лидеров оказались Украина, Греция и Болгария. Из статистики следует, что чаще всего Страсбургский суд признавал нарушения права россиян на свободу и личную неприкосновенность. На постановления по делам против России пришлись половина или более случаев, когда Страсбург признавал представителей власти виновниками гибели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и отсутствия эффективных средств правовой защиты. За все годы существования ЕСПЧ бОльшее количество нарушений прав человека суд нашел в Турции - почти 3 тыс. Россия - на втором месте: с 1998 года, когда страна попала под юрисдикцию Страсбургского суда, он признал 2,1 тыс. нарушений прав человека со стороны российских властей. Далее в этом рейтинге следуют Италия, Румыния и Украина.