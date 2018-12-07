США заявили, что сирийские повстанцы непричастны к атаке в Алеппо

Госдепатрамент США заявил, что группировки вооружённой сирийской оппозиции непричастны к предполагаемой химической атаке в Алеппо 24 ноября. Ведомство в нападении обвинило армию Башара Асада и российских военных.

В заявлении зампресс-секретаря Госдепартамента Роберта Палладино говорится, что Россия и режим Асада использовали газовую атаку против мирных жителей, чтобы подорвать доверия к перемирию в Идлибе.

В субботу, 24 ноября, сирийские власти обвинили повстанцев в химической атаке, целью которой стали гражданские. Государственное информационное агентство SANA сообщило о 104 пострадавших. В Министерстве обороны России заявили, что огонь вёлся из района, который контролирует вооружённая оппозиция.

Представители сирийских повстанцев отвергли обвинения в обстреле. Сторонники оппозиции опасаются, что химическую атаку могут использовать как повод для начала военной операции в провинции Идлиб. Предполагаемую газовую атаку расследует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).