Лев Пономарёв попросил суд отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой

Правозащитник Лев Пономарев, отбывающий арест за репост сообщения о несанкционированной акции, попросил Тверской суд прекратить исполнение наказания, чтобы он мог попасть на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

Пономарев назвал Алексееву близким человеком, напомнив о многолетнем сотрудничестве с ней в Московской Хельсинкской группе. Правозащитник попросил суд дать ему возможность принять участие в организации похорон и проститься с ней.

Людмила Алексеева умерла 8 декабря в Москве в возрасте 91 года. Прощание с ней пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.