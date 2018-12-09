Тереза Мэй: "Отказ от Брекзита приведёт к нестабильности в стране"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев, что отказ одобрить согласованный с Брюсселем вариант Брекзита приведет к потере стабильности в стране, а также спровоцирует угрозу досрочных выборов или полной отмены Брекзита.



Одновременно пресс-служба премьер-министра назвала не соответствующими действительности сообщения газет о том, что Мэй якобы планирует перенести парламентское голосование по Брекзиту, намеченное на вторник, 11 декабря.



О таком варианте развития событий написала, в частности, газета Times. Она утверждает, что соратники якобы просят Мэй еще раз обсудить с Брюсселем условия сделки, поскольку не готовы голосовать за нее в таком виде. Газета также утверждает, что некоторые министры готовы провести повторный референдум о Брекзите