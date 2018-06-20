Диссиденты вчера и сегодня. Эфир в 21:05

Голодовка Олега Сенцова, дело "Седьмой студии" и в целом ужесточение репрессивного режима в России ставит перед оппозиционно настроенными гражданами моральные дилеммы. Как отстоять свое право на протест и заявить о несогласии? Надо ли уходить во внутреннюю эмиграцию? И чем может пригодиться опыт советских диссидентов 1960-1980-х?

Гости Сергея Медведева - кинокритик Антон Долин и историк Павел Полян. Эфир в 21:05.