Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Диссиденты вчера и сегодня. Эфир в 21:05

Олег Сенцов

Стратегии морального сопротивления

Голодовка Олега Сенцова, дело "Седьмой студии" и в целом ужесточение репрессивного режима в России ставит перед оппозиционно настроенными гражданами моральные дилеммы. Как отстоять свое право на протест и заявить о несогласии? Надо ли уходить во внутреннюю эмиграцию? И чем может пригодиться опыт советских диссидентов 1960-1980-х?

Гости Сергея Медведева - кинокритик Антон Долин и историк Павел Полян. Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG