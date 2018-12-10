В Карелии начался суд над начальником колонии, в которой сидел Дадин

Суд в Карелии 10 декабря начал рассмотрение уголовного дела бывшего начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева. Он стал известен после заявления активиста Ильдара Дадина об избиениях в ИК-7 во время отбывания заключения в колонии.

Коссиева обвиняют в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, вместе со своим заместителем Анатолием Луистом (он проходит по делу обвиняемым) начальник колонии отправлял заключенных на участки, где приходилось выполнять тяжелую работу, чтобы потом вымогать взятку за "послабление режима".

Сергей Коссиев и Анатолий Луист признали свою вину, поэтому судебное решение городской суд Сегежи вынесет в особом порядке, то есть без исследования и оценки доказательств, собранных по делу, а также без допроса свидетелей в суде.

По информации судьи, одного из ключевых потерпевших по делу Коссиева, заключенного Лашу Гогуа, не смогли проинформировать о дате судебного заседание, поэтому слушание перенесли на 25 декабря.

Осенью 2016 года активист Ильдар Дадин, отбывавший в сегежской колонии часть срока по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, рассказал, что к нему применяли пытки. По словам активиста, Сергей Коссиев лично участвовал в избиениях.

После заявления Дадина в колонии прошли проверки. Представители Федеральной службы исполнения наказаний тогда утверждали, что не нашли доказательств применения насилия к осужденному.

В ноябре 2017-го, спустя год после "пыточного" скандала, Коссиев ушел в отпуск, из которого в колонию уже не вернулся. Весной 2018 года стало известно, что он стал обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.