Четверых обвиняемых по делу "Нового величия" оставили в СИЗО до марта

Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 марта четверым арест обвиняемым по делу "Нового величия". Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев проведу в следственном изоляторе ещё три месяца, сообщает телеграм-канал "Открытая редакция".

Ранее суд продлил на три месяца домашний арест Марии Дубовик, Анне Павликовой, Максиму Рощину, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову. Тогда обвинение заявило, что продление ареста необходимо из-за отсутствия всех результатов комплексной психолого-лингвистической экспертизы.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.

16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест после почти шести месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у девушек ухудшилось здоровье: у Дубовик обнаружили опухоль и упало зрение, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем.