Обвиняемый по делу "Нового величия" отказывается прекращать голодовку

Обвиняемый по делу организации "Новое величие" Вячеслав Крюков отказывается прекращать голодовку в одном из следственных изоляторов Москвы. Об этом сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Андрей Бабушкин.

Правозащитник считает, что здоровье Крюкова будет находиться в опасности, если тот продолжит голодать. "К сожалению, он думает, что иным способом обеспечить законность, справедливость и объективность расследования по уголовному делу, по которому он обвиняется, невозможно." - заявил Бабушкин.

11 сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок ареста Вячеслава Крюкова, а также еще трех обвиняемых по делу "Нового величия" Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева и Петра Карамзина. Сразу после этого Крюков и Костыленков объявили голодовку в знак протеста.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​

Вячеслав Крюков – 20-летний студент, до ареста учился на втором курсе Российского государственного университета правосудия.