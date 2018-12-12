В Назрани около торгового центра произошел взрыв

В Назрани у торгового центра "Ковчег" произошел взрыв. По предварительным данным погиб один сотрудник охраны, двое полицейских были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца торгового центра Идриса Абадиева.

По словам бизнесмена, он слышал выстрелы и взрыв. "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщает о том, что неизвестные напали на сотрудников полиции. Нападавшие были убиты. По информации ТАСС, взрыв гранаты произошел во время попытки задержать двоих людей, подозреваемых в терроризме. В полиции подтвердили информацию о ранении своих сотрудников при попытке задержать подозреваемых.

Местная журналистка Изабелла Евлоева на своей странице в Facebook сообщила о том, что взрыв произошёл у двери офиса "Магас-Лайф", который арендует один противников передачи части ингушских земель Чечне Багаудин Хаутиев.

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