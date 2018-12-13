Французская полиция начала спецоперацию в Страсбурге

Французская полиция начала спецоперацию с применением оружия в Страсбурге, сообщает Reuters. Полицейские проводят обыски в нескольких домах в районе Нойдорф.

Пока неизвестно, находится ли на месте проведения операции подозреваемый в совершении нападения на рождественскую ярмарку Шериф Шекат. По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, подозреваемый ранее жил в этом районе.

В продолжающейся со вторника операции по поиску Шеката участвует более 700 полицейских, сообщает агентство AFP.

Вечером 11 ноября мужчина отрыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Погибли три человека, 13 получили ранения. По данным полиции, нападение совершил 29-летний уроженец Страсбурга Шекат Шариф. Он 27 раз привлекался к ответственности не только во Франции, но также в Германии и Швейцарии. Нападавший несколько лет назад отбывал тюремный срок за кражу на территории ФРГ. Его депортировали во Францию в 2017 году.

Расследование нападения ведёт подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. По всей Франции усилены меры безопасности, ужесточен контроль на границах. В Страсбурге запрещено проведение любых демонстраций и акций протеста.