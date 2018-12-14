Евросоюз отказался от повторных переговоров по Брекзиту

Европейский союз назвал невозможным повторные переговоры с Лондоном об условиях выхода Великобритании из ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза, на котором присутствовала британский премьер-министр Тереза Мэй.

Таким образом, Евросоюз подтвердил собственное постановление от 25 ноября, в котором он одобрил соглашение о Брекзите. При этом в Брюсселе выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года. Евросоюз также заявил, что открыт к дальнейшему обсуждению вопроса по границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала лидеров стран-членов ЕС о трудностях, возникших при ратификации соглашения о Брекзите в британском парламенте. Она попросила Евросоюз предоставить дополнительные гарантии, которые, по ее мнению, облегчат процесс ратификации. Однако в ЕС на эту просьбу ответили отказом.

Голосование по вопросу соглашения о выходе Великобритании из ЕС было назначено на 11 декабря, однако накануне правительство Терезы Мэй перенесло его – под угрозой неминуемого поражения. Большинство членов парламента отказываются поддержать соглашение – одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из ЕС и призывают к повторному референдуму по Брекзиту. Позднее Консервативная партия голосовала по вотуму недоверия Мэй, однако она сохранила свой пост.

Новое голосование в британском парламенте по вопросу соглашения о Брекзите должно состояться до 21 января.