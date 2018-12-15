Прокуратура не нашла нарушений в аресте Льва Пономарёва

Генеральная прокуратура России заявила о законности ареста Льва Пономарёва. В сообщении ведомства говорится, что правозащитник нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия, призвав граждан участвовать в акции 28 октября.

Ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что Владимир Путин попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить обстоятельства ареста Пономарёва и условия его содержания. В ведомстве тогда пообещали незамедлительно отреагировать.

Сам президент России, комментируя арест Пономарёва на встрече с Советом по правам человека, заявил, что тот разместил пост с призывом к протестной акции.

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение", –​ заявил Путин.

5 декабря Льва Пономарёва арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал мероприятие, написав о нём в Facebook.

Позднее суд сократил арест до 16 суток. Пономарёва не отпустили на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Судья объяснил решение тем, что он не приходится Алексеевой близким родственником или близким лицом, как того требует закон.