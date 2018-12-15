Продюсер Игорь Матвиенко на заседании Совета по культуре при президенте РФ призвал Владимира Путина задуматься о современных тенденциях в российской музыке. Он рассказал президенту о рэперах и предложил их поддержать. Трансляцию вёл канал Россия-24.

Радио Свобода приводит диалог почти целиком.

Игорь Матвиенко: Я бы хотел рассказать о новых тенденциях и проблемах в развитии музыкальной поп-культуры, если можно назвать её культурой, конечно. Но я думаю, что уже можно. В связи с бурным развитием интернета и его глобализацией, появилось огромное количество новых имён, новых артистов, которые никогда не были на телевидении, очень мало были представлены на радио, но у которых миллионы поклонников и слушателей в интернете. Это, конечно, прежде всего рэп- и хип-хоп-артисты.

Как сказал один известный блогер, рэп — это такой шансон для молодёжи

Как сказал один известный блогер, рэп — это такой шансон для молодёжи. Я соглашусь, единственное, что в отличие от шансона 90-х, сейчас некоторые образцы [рэпа] сделаны очень хорошо. И музыкально, и поэтически, потому что поэзии в рэпе много, она откровенная, она отличается от фальшивой эстрады. И именно поэтому, наверное, молодёжь так с удовольствием и воспринимает.

Но не хочу сейчас долго останавливаться на том, что в последнее время, вы знаете, что было несколько инцидентов, было резонансное задержание рэпера Хаски, были отмены концертов, потом ещё ряда исполнителей, здесь, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, это категорически неправильно — наступать песне на горло силовыми методами, запрещать и отменять концерты. На которые придёт 500-1000 человек, но резонанс от этого будет на порядок больше и выше. С другой стороны, просто этически это не очень правильно. С третьей, артисты сейчас сами в очередь выстрояться, чтобы получить запрет концерта, и за счёт этого получить так называемый хайп —то есть мимолётную популярность. И уже такие случаи есть. Кроме того, так как я в тему погрузился глубоко, сейчас уже площадки, артист не собрал где-то [аудиторию на концерт], они сами провоцируют, что пришла милиция, концерт запретили. А на самом деле никто не зппретил, просто денег не собрали, и [не хотят] рассчитываться с артистом. Но тема это действительно большая, и действительно мэйнстрим. Если раньше это было маргинально, то сейчас это, к сожалению, не может сравниться ни с театром, ни с классической музыкой. Это то, что слушает наша молодёжь.

Рэп базируется на трёх китах: это секс, наркотики и такой протест против всего

Год назад я выступал на коллекции Роскомнадзора примерно с этой же темой, перед государственными СМИ, радиостанциями, и говорил, что неправильно, наверное, государство выделяет вам частоты, а вы ставите песни в эфир наркотического содержания или с таким кокаиновым флёром. Но хип-хоп и рэп — это не наше изобретение. Это тотальный тренд во всём мире. Пришёл он из Америки, гангста-рэп, и много было путей развития, и безусловно он базируется на трёх китах: это секс, наркотики и такой протест против всего, иногда подростковый, иногда более глубокий. Протестные настроения меньше волнуют, чем наркотики, они там тотально везде. И это неправильно, что наши радиостанции это ставят в эфир. На что мы коллеги сказали: а как мы будем конкурировать?

Мы должны конкурировать с интернетом, если мы не будем это ставить, нас не будут слушать, мы потеряем деньги, цифры. То же касается и блогеров — в интернете они могут позволить себе нецензурную лексику, в государственных сами им такого нельзя. Может быть стоит добиться равных прав равных сами и не очень традиционных СМИ. Или всем разрешить уже ругаться, или как-то урегулировать попробовать. Повернуть этот тренд вспять невозможно. Как сказала сотрудник администрации [президента] — это как будто встать с сачком и попробовать речку развернуть. Это общемировой тренд. Но какие-то шаги мы можем предпринять. Можно понять и общественные комитеты, и депутатов, и родителей, которые пытаются детей оградить. Наверное можно придумать какую-то маркировку контента, +18, +16, +20, чтобы родители понимали, на что пойдут их дети. Может придумать маркировку для вещания контента.

Например если мы зайдём в хит-парад iTunes, мы увидим маркировку нецензурного контента. Может быть, стоит применить её везде, и на радио. И при всём негативе, молодёжь занимается творчеством. Наверное государство может это поддержать. <…> Может быть, следует создать фонд поддержки популярной музыки.

Владимир Путин:

Ваше предложение всем разрешить нецензурную лексику — ну это революционное предложение, можем начать прямо на совете по культуре.​

​Вы начали с того, является ли поп-культура культурой. Вы знаете, это всё зависит от времени, в котором мы живём и от наших оценок. Всем хорошо известно, что и вальс не жаловали в своё время и он считался моветоном. Потом это стало классикой. И здесь нет ничего удивительного. Правда вы сказали, что рэп и прочее современное на трёх китах: секс, наркотики и протест. Ну вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики. Это очевидная вещь, это путь к деградации нации. Им нравится за бугром эти заниматься. Бог в помощь, мы здесь должны думать о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом, не употреблять нецезурную лексику.

Ваше предложение всем разрешить — ну это революционное предложение, можем начать прямо на совете по культуре. Но смешно почему? Нам смешно. Потому что мы люди определённого круга. Нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось. Вот Вербицкая Людмила Алексеевна, она филолог, крупный. Исследователь, который занимается исследователем нецензурной лексики. И она мне лично говорила, что это часть нашего языка. Но вопрос как это использовать — у нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем на показ. Это часть нашей общей культуры. Поэтому к этому относиться нужно очень осторожно. Но если невозможно остановить — нужно возглавить. А вот как это сделать — это зависит от нас. Коллеги Министерства культуры с вами это обсудят. Способ, о котором вы упомянули, хватать и не пущать — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому.

В 2009 году Владимир Путин пришёл на съемки программы “Битва за респект”, где, в частности, соревновались рэп-музыканты. Там он говорил о русском рэпе позитивно:

Те молодые люди, которые у нас в стране занимаются этими видами искусства, я не побоюсь этого сказать, приносят и свой, российский шарм. Потому что рэп, и городской и уличный, он вроде бы грубоватый, но он наполняется социальным содержанием, говорит о проблемах в обществе, проблемах молодёжи.

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