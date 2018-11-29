В министерстве культуры осудили массовые запреты концертов рэперов

В российском министерстве культуры осудили массовые запреты концертов рэперов. “Запрет – это не метод в современном обществе распространения культуры, отменять и запрещать рэп – не самое умное решение”, – заявил в эфире радиостанции “Говорит Москва” пресс-секретарь министра культуры Юрий Бондаренко. При этом чиновник предложил рэп-музыкантам “более вдумчиво” подходить к текстам, чтобы соблюдать на концертах нормы закона, запрещающего нецензурную лексику на массовых мероприятиях.

Осенью в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Монеточки", "Пошлой Молли" и Face. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, концерты требовали отменить группы родителей.

Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.

Два источника Znak.com утверждают, что за отменой концертов стоят не региональные власти, а Главное управление МВД по противодействию экстремизму и ФСБ. Источники связывают отмену концертов с атакой на колледж в Керчи и взрывом в архангельском управлении ФСБ. После них спецслужбы проверили аккаунты подростков, состоящих в соцсетях в группах левого и анархического толка и "колумбайнеров" и составили списки популярных у них групп, которым теперь не дают выступать, утверждает издание.

При этом исполнители находят и поддержку во власти. Источники главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и телеканала "Дождь" утверждают, что рэпер Хаски был освобождён из-под ареста после вмешательства Кремля. А глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил выдавать рэперам государственные гранты.