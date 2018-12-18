Семейный киднеппинг. Развод без правил. Эфир в 21:05

В 2017 году в России на 1 049 725 зарегистрированных браков пришлось 611 428 разводов. Точных данных о том, в скольких из этих семей есть дети и с кем из родителей они остались жить после развода, нет. А вот историй о том, как ребенок становится разменной монетой при разводе родителей множество. И споры из-за определения места жительства детей нередко превращаются в войну без правил.

В российском законодательстве нет понятия семейного похищения — поэтому если один из родителей прячет ребенка или перекрывает доступ к нему, бороться с этим крайне тяжело. А если супруги официально не разведены, власти и вовсе бессильны. По российским законам родители имеют равное право на общение с ребенком. И, если ребенок находится с одним из родителей и ему не угрожает опасность, уголовное дело возбуждать никто не будет. Семейный киднеппинг, разве это преступление? И что делать, когда ребенка похитил один из родителей? Спросим у директора Фонда профилактики социального сиротства Александры Маровой и частного детектива, сооснователя общественного движения "STOPКиднеппинг" Екатерины Шумякиной.