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Человек имеет право

Семейный киднеппинг. Развод без правил. Эфир в 21:05

Человек имеет право. Семейный киднеппинг. Промо
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Человек имеет право. Семейный киднеппинг. Промо

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Человек имеет право. Семейный киднеппинг. Промо

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В 2017 году в России на 1 049 725 зарегистрированных браков пришлось 611 428 разводов. Точных данных о том, в скольких из этих семей есть дети и с кем из родителей они остались жить после развода, нет. А вот историй о том, как ребенок становится разменной монетой при разводе родителей множество. И споры из-за определения места жительства детей нередко превращаются в войну без правил.

В российском законодательстве нет понятия семейного похищения — поэтому если один из родителей прячет ребенка или перекрывает доступ к нему, бороться с этим крайне тяжело. А если супруги официально не разведены, власти и вовсе бессильны. По российским законам родители имеют равное право на общение с ребенком. И, если ребенок находится с одним из родителей и ему не угрожает опасность, уголовное дело возбуждать никто не будет. Семейный киднеппинг, разве это преступление? И что делать, когда ребенка похитил один из родителей? Спросим у директора Фонда профилактики социального сиротства Александры Маровой и частного детектива, сооснователя общественного движения "STOPКиднеппинг" Екатерины Шумякиной.

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