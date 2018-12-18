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Госдума приняла закон о наказании за "вмешательство" НКО в выборы

Госдума

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Госдума во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон, позволяющий объявлять "нежелательными" международные или иностранные некоммерческие организации, которые российские власти сочтут виновными во вмешательстве в выборы.

В случае, если организацию признают "нежелательной", она должна будет незамедлительно прекратить деятельность на территории страны. Согласно законопроекту, такие меры могут принять в случае, если деятельность НКО способствует либо препятствует:

  1. выдвижению кандидатов, списков кандидатов
  2. избранию зарегистрированных кандидатов
  3. выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума
  4. достижению определенного результата на выборах или референдуме

Иностранную или международную организацию также могут признать нежелательной, если она участвует в избирательных кампаниях или референдумах не в качестве иностранного или международного наблюдателя.

Ранее в нижней палате российского парламента заявляли, что закон направлен на ограничение возможности иностранного влияния на избирательный процесс в России.

  • Закон о "нежелательных" организациях действует в России около трех лет. Правозащитники призывают российские власти прекратить его применять. В список таких организаций внесены ряд НКО, главным образом американских.​
  • Международная организация Human Rights Watch настаивает, что закон о "нежелательных" организациях нарушает право на свободу выражения мнений и право на свободу ассоциации. Они закреплены Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской конвенцией о правах человека. Россия является участником обоих договоров, подчеркивают правозащитники.

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