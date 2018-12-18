Госдума приняла закон о наказании за "вмешательство" НКО в выборы

Госдума во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон, позволяющий объявлять "нежелательными" международные или иностранные некоммерческие организации, которые российские власти сочтут виновными во вмешательстве в выборы.

В случае, если организацию признают "нежелательной", она должна будет незамедлительно прекратить деятельность на территории страны. Согласно законопроекту, такие меры могут принять в случае, если деятельность НКО способствует либо препятствует:

выдвижению кандидатов, списков кандидатов избранию зарегистрированных кандидатов выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума достижению определенного результата на выборах или референдуме

Иностранную или международную организацию также могут признать нежелательной, если она участвует в избирательных кампаниях или референдумах не в качестве иностранного или международного наблюдателя.

Ранее в нижней палате российского парламента заявляли, что закон направлен на ограничение возможности иностранного влияния на избирательный процесс в России.