Школьники на митингах, мусор и статья 282. Большой рабочий день Госдумы

Вторник, 18 декабря, оказался одним из самых ударных дней в истории российской Госдумы нынешнего созыва. Если прежний созыв Думы злые языки называли "бешеным принтером", то нынешний по скорости принятия законопроектов – причём отнюдь не проходных, а вызывающих большой резонанс в обществе – пожалуй, следовало бы сравнить с пулемётом. Если, конечно, судить по одному рабочему дню, в ходе которого были приняты в третьем, окончательном чтении:
- закон, позволяющий объявлять "нежелательными" международные или иностранные некоммерческие организации, которые российские власти сочтут виновными во вмешательстве в выборы. В случае, если организацию признают "нежелательной", она должна будет незамедлительно прекратить деятельность на территории страны. Согласно законопроекту, такие меры могут принять в случае, если деятельность НКО способствует либо препятствует "избранию зарегистрированных кандидатов" или "достижению определенного результата на выборах или референдуме";
- закон о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Организаторам акций, призывающих к участию несовершеннолетних, грозит штраф до 50 тысяч рублей и арест до 15 суток. Законопроект был внесён в Думу вскоре после антикоррупционных митингов Алексея Навального, в которых, по оценкам наблюдателей, участвовало много подростков. Сам Навальный считает, что закон приняли лично против него – но наказывать по нему придётся представителей "Единой России", которые агитируют в школах;
- закон, согласно которому операции по снятию наличных с иностранных платежных карт будут подлежать обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу. Банки должны будут документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней сообщать Росфинмониторингу о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты. Впрочем, закон будет относиться не ко всем государствам – перечень стран определит Росфинмониторинг. Пока что в него планируется внести государства, где наиболее активны террористические организации, например, Ирак и Афганистан;
- закон, в соответствии с которым Госдума отложила реформу вывоза мусора в городах федерального значения. С 1 января в России начнёт действовать новая система вывоза бытовых отходов. В регионах должен появиться отдельный оператор для вывоза и безопасной утилизации мусора. Мусор должен собираться раздельно, его будет запрещено захоранивать на территории городов. Однако в Москве, Санкт-Петербурге и аннексированном Севастополе введение новых правил отложили на три года. Закон разрешает также этим городам использовать нелегальные свалки, предупреждают экологи;
- закон, разрешающий президенту выбирать категории иностранцев, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Согласно закону, президент сможет "предоставить такое право тем, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией", а также в странах, "где идут вооруженные конфликты или смена политического режима". Депутаты не скрывают, что речь идёт прежде всего об Украине. Об упрощении процедуры получения российского гражданства для граждан этой страны Владимир Путин говорил на саммите "Большой двадцатки" в начале декабря. В России живёт несколько сот тысяч человек, уехавших из украинского Донбасса после образования так называемых "ДНР" и "ЛНР" и начала боевых действий;
- наконец, Дума в третьем чтении приняла закон по поддержке российских дизайнеров и модельеров;
- во втором чтении Госдума приняла законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса – о возбуждении ненависти и вражды. По этой статье, в частности, уголовному преследованию подверглись в последнее время сотни людей за публикации в интернете. Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года после первого случая. Такую формулировку предложил Владимир Путин, более мягкие варианты не прошли;
- во втором чтении одобрен и законопроект об ответственном обращении с животными, внесенный в нижнюю палату ещё 7 лет назад. Он предусматривает, в частности, запрет на содержание диких животных в квартирах и частных домах, запрет на контактные зоопарки в торговых центрах, на пропаганду жестокого обращения с животными;
- и, наконец, в первом чтении одобрен законопроект об ограничении доли иностранного капитала в новостных агрегаторах двадцатью процентами. За нарушение правила доступ к агрегаторам предлагается блокировать. В пояснительной записке к документу говорилось, что существующая сегодня "возможность иностранных государств или подконтрольных им лиц управлять процессами распространения информации в России угрожает общественному порядку". В России агрегаторами признаются ресурсы, чья аудитория достигает более 1 миллиона пользователей в сутки. Таких всего четыре: "Яндекс.Новости", "Mail.Ru Новости", "Рамблер/Новости" и СМИ2. Некоторые эксперты считают, что поправки в закон были внесены для давления на информационную политику именно "Яндекс.Новостей".
- И ещё одна новость из Госдумы. Как сообщает "Коммерсант", реконструкция здания Госдумы может обойтись бюджету в 2 миллиарда рублей. По данным издания, идея реконструкции принадлежит председателю Думы Вячеславу Володину, который хотел, чтобы зал заседаний "походил на амфитеатр".
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