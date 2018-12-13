Власти проверяют информацию о пытках в деле "Нового величия"

Российские власти начали проверку информации о применении пыток в отношении обвиняемых по делу организации "Новое величие". Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию главы государства.

На заседании Совета по правам человека Путину сообщили о том, что в уголовных делах "Нового величия" и "Сети" зафиксированы случаи пыток и провокаций в отношении обвиняемых. Президент заявил, что проверит данную информацию. Глава государства отметил, что ранее не слышал о данных уголовных делах.

Также стало известно о том, что по поручению президента прокуратура начала проверку ареста и условий содержания в спецприемнике правозащитника Льва Пономарева. "Разговор с Юрием Чайкой был. Уже во вторник запросили документы. Закончат проверку – доложат президенту", – заявили в администрации главы государства.

На заседании Совета по правам человека Путин сравнил пост Пономарёва в Facebook об акции в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети" с беспорядками в Париже. Президент заявил, что не хотел бы повторения таких событий в России.

5 декабря Льва Пономарёва арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал мероприятие, написав о нём в Facebook. Позднее суд сократил арест до 16 суток. Пономарёва не отпустили на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Судья объяснил решение тем, что он не приходится Алексеевой близким родственником или близким лицом, как того требует закон.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.

16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест после почти шести месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у девушек ухудшилось здоровье: у Дубовик обнаружили опухоль и упало зрение, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем.