Британский корабль в Одессе – "сигнал Путину"

Многоцелевой гидрографический корабль британского военно-морского флота, прибыл в порт Одессы. В пятницу его посетил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он заявил, что прибытие корабля на Украину станет "мощным сигналом для президента России Владимира Путина". Присутствие британского корабля свидетельствует о поддержке Украины в её противостоянии с Россией, подчеркнул министр. По его словам, последуют и другие британские корабли и военное британское присутствие в Чёрном море станет постоянным.

Гидрографический корабль HMS Echo был направлен в Чёрное море в начале декабря, вскоре после захвата Россией трёх кораблей военно-морских сил Украины и их экипажи в районе Керченского пролива.

Британский министр провёл встречу с семьями 24 украинских моряков, которые находятся под стражей в Москве.

В тот же день, 21 декабря, Госдепартамент США заявил об увеличении финансовой поддержки ВМС Украины на 10 миллионов долларов. Американская помощь оказывается совместно с Великобританией и Литвой.

Ранее на этой неделе украинская сторона сообщила, что британский корабль вошёл в гавань одесского порта для обеспечения свободы мореплавания, а договоренность о его визите была достигнута 21 ноября, то есть еще до инцидента в Керченском проливе, когда министр обороны Степан Полторак находился с визитом в Лондоне.

О планах британского корабля пройти через Керченский пролив в Азовское море не сообщалось.

Как сообщает Би-би-си, британские военные корабли будут сменять друг друга в Чёрном море и таким образом находиться там практически постоянно. Согласно Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться там не более 21 дня, ограничивается и тоннаж таких кораблей.

По словам Гэвина Уильямсона, визиты британских кораблей в этот регион необходимы в качестве демонстрации "нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море". "Это не море России, это международное море", – подчеркнул он.