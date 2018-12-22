Во Франции в акциях "жёлтых жилетов" – десятый погибший

На юге Франции в ходе массовых протестов движения "желтых жилетов" против повышения цен на топливо погиб десятый человек. Инцидент произошел в пятницу, 21 декабря вблизи города Перпиньян в департаменте Восточные Пиренеи. 36-летний автомобилист врезался в грузовик на перекрестке с круговым движением, который был заблокирован протестующими.

Многотысячные акции протеста, организованные "жёлтыми жилетами", начались в середине ноября из-за намерения властей страны ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты.

После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эммануэля Макрона.