На Украине в 15:00 по московскому времени истекает срок действия военного положения. Оно было введено в 10 областях страны 26 ноября (указ об этом президент страны Пётр Порошенко подписал 28 ноября). Закон предусматривает введение ряда ограничений, обусловленных военным периодом. Однако на практике единственным серьёзным ограничением стал запрет на въезд россиян мужского пола в страну.

В регионах, где было введено военное положение, армия получала право ставить вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных организаций, если они угрожает суверенитету или национальной безопасности Украины. Военные получали полномочия по контролю предприятий связи, издательств, вещателей и театров. В регионах мог быть введён комендантский час и ограничены права на забастовки и политическую агитацию. В определённых случаях военны могли изымать имущество. Этими возможностями военные не воспользовались.

С начала действия военного положения на Украину не пустили более полутора тысяч граждан России. Украина запретила въезд в страну для мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет, однако сообщалось о проблемах при пересечении границ и у женщин.

То, что действие закона о военном положении закончилось, уже заметно, передает корреспондент газеты “Коммерсантъ”. По его словам, в среду на рейсе Киев—Минск—Москва впервые за месяц не было ни одного депортированного и ни одного непропущенного украинскими пограничниками россиянина.

С момента отмены военного положения начинают действовать прежние правила пропуска граждан России через украинскую границу: им надо иметь биометрические паспорта, пройти дактилоскопирование на пограничном пункте и объяснить причину въезда в страну. Были введены ограничения на въезд в Крым для иностранцев, этот запрет так же должен быть отменён.