Во Владивостоке оштрафовали координатора штаба Навального

Суд во Владивостоке оштрафовал на 20 тысяч рублей координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Владимира Дубовского обвинили в оскорблении сотрудника полиции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По версии следствия, активист оскорбил дежурного отдела полиции, куда его доставили 12 июня после задержания на конференции "Открытой России". Изначально прокурор требовал назначить Дубовскому штраф в размере 40 тысяч рублей.
Активист утверждает, что никого не оскорблял, напротив, оскорбляли его и других задержанных. Он намерен обжаловать приговор. По словам Дубовского, заявление на него якобы оскорблённый полицейский писал по просьбе сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").
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