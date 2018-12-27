Служба безопасности Украины заявила о раскрытии российской агентурной сети в Николаевской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали отставного украинского военного, который якобы сотрудничал с российской разведкой. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам представителей СБУ, ими был задержан капитан первого ранга Вооруженных сил Украины, который имеет российское гражданство. Он якобы был завербован сотрудником российской разведки в Севастополе. Задержанный неоднократно выезжал в аннексированный Крым, где проводил встречи с представителями российских спецслужб. В СБУ заявляют, что бывший украинский военный собирал и передавал информацию о военных подразделениях, находящихся в Николаевской области.

Задержанный признал свою вину. Он арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. Операции по разоблачению российских агентурных сетей были проведены в Одесской и Харьковской областях.

Задержания "российских шпионов"

СБУ неоднократно заявляла о задержании предполагаемых российских шпионов. В частности, два года назад ведомство отчиталось об аресте в городе Ровно шпиона, который якобы является сотрудником Главного разведывательного управления Минобороны России. Он якобы пытался заполучить документы с грифом "секретно" и "совершенно секретно", которые касаются армии Украины. В качестве вознаграждения мужчина предлагал украинскому офицеру деньги и российское гражданство.

В прошлом году СБУ заявила о задержании сотрудницы Нацгвардии Украины, которая, как утверждалось, тоже была агентом российской разведки. Украинские спецслужбы утверждали, что задержанная передала значительный объем секретных документов.

По подозрению в шпионаже на Россию в декабре прошлого года также был задержан сотрудник секретариата правительства Украины. Им оказался Станислав Ежов, помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В СБУ утверждали, что он был завербован во время одной из командировок и собирал некую "инсайдерскую информацию" о деятельности правительственных структур Украины.