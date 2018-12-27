Служба безопасности Украины заявила о раскрытии российской агентурной сети в Николаевской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали отставного украинского военного, который якобы сотрудничал с российской разведкой. Об этом сообщает "Украинская правда".
- По словам представителей СБУ, ими был задержан капитан первого ранга Вооруженных сил Украины, который имеет российское гражданство. Он якобы был завербован сотрудником российской разведки в Севастополе. Задержанный неоднократно выезжал в аннексированный Крым, где проводил встречи с представителями российских спецслужб. В СБУ заявляют, что бывший украинский военный собирал и передавал информацию о военных подразделениях, находящихся в Николаевской области.
- Задержанный признал свою вину. Он арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. Операции по разоблачению российских агентурных сетей были проведены в Одесской и Харьковской областях.
Задержания "российских шпионов"
СБУ неоднократно заявляла о задержании предполагаемых российских шпионов. В частности, два года назад ведомство отчиталось об аресте в городе Ровно шпиона, который якобы является сотрудником Главного разведывательного управления Минобороны России. Он якобы пытался заполучить документы с грифом "секретно" и "совершенно секретно", которые касаются армии Украины. В качестве вознаграждения мужчина предлагал украинскому офицеру деньги и российское гражданство.
В прошлом году СБУ заявила о задержании сотрудницы Нацгвардии Украины, которая, как утверждалось, тоже была агентом российской разведки. Украинские спецслужбы утверждали, что задержанная передала значительный объем секретных документов.
По подозрению в шпионаже на Россию в декабре прошлого года также был задержан сотрудник секретариата правительства Украины. Им оказался Станислав Ежов, помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В СБУ утверждали, что он был завербован во время одной из командировок и собирал некую "инсайдерскую информацию" о деятельности правительственных структур Украины.