"Под нажимом влиятельной страны". Как WADA простило российский спорт

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA проголосовал за восстановление в правах аналогичного российского ведомства – РУСАДА. Оно было дисквалифицировано в конце 2015 года по итогам расследования, признавшего систематическое употребление допинга российскими атлетами, которое осуществлялось под прикрытием национального антидопингового агентства.

Прошедшие с тех пор почти три года включили летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимние в Пхенчхане в 2017 году. И если в Рио сборная России была допущена под своим флагом, хотя и на особых условиях (международные федерации не допустили к играм более 100 спортсменов из России, в том числе команду по тяжелой атлетике в полном составе и почти всех легкоатлетов), то на соревнования в Пхенчхане россияне поехали под флагом с олимпийскими кольцами.

Это лишь немногие из ограничений и дисквалификаций, коснувшихся российского спорта за время допингового скандала. Восстановление РУСАДА в правах, скорее всего, приведет к снятию дисквалификации с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Паралимпийского комитета России (ПКР) и возвращению статуса Союза биатлонистов России (СБР), то есть формальной реабилитации всех российских спортивных структур – хоть и не отдельных атлетов. Хотя решение исполкома ВАДА было ожидаемым: несколько дней назад вернуть РУСАДА аккредитацию рекомендовал независимый комитет WADA по соответствию – против него активно выступали многие международные спортивные и антидопинговые организации, спортсмены и функционеры, в том числе вице-президент WADA Линда Хэйли.

Истоки допингового скандала лежат в начале 2010-х: на протяжении нескольких лет Виталий Степанов, на тот момент сотрудник РУСАДА, отправил в WADA сотни писем, в которых обвинял российское агентство в покровительстве системе систематического употребления допинга спортсменами из РФ. Международный орган практически не отреагировал по существу, но Степанову рекомендовали связаться с немецкой телерадиовещательной компанией ARD. В 2016 году на канале ARD вышел фильм-расследование Хайо Зеппельта при участии Виталия Степанова и его жены, легкоатлетки Юлии Степановой, в котором рассказывалось о систематических фальсификациях допинговых проб спортсменов при участии сотрудников РУСАДА, представителей Федерации легкой атлетики РФ и других официальных лиц. За этими разоблачениями последовали еще более громкие свидетельства бывшего главы Российского антидопингового центра Григория Родченкова, который заявил о существовании в России государственной допинговой программы, в рамках которой, в частности, при участии офицеров ФСБ и самого Родченкова подменялись пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Расследованием этих обвинений занимались несколько международных экспертных команд. Две работали под эгидой WADA – это комиссия Паунда, по итогам отчета которой и было отстранено РУСАДА, и комиссия Ричарда Макларена, которая в основном подтвердила заявления Родченкова о манипуляциях с пробами при государственной поддержке. Еще одна комиссия действовала под эгидой МОК – группа под руководством Самуэля Шмидта изучила доклад Макларена и подтвердила его вывод о существовании в России допинговой системы, в которой участвовали РУСАДА, Министерство спорта и спортивные федерации. Впрочем, кое в чем вывод этого доклада был более мягким: комиссия Шмидта не нашла свидетельств причастности высшего руководства России. По итогам отчета Шмидта и был отстранен Олимпийский комитет России, а спортсмены из РФ, в “чистоте” которых не было сомнений у международных федераций, поехали на Олимпиаду в Корею в нейтральном статусе.

Членство ОКР в МОК было восстановлено вскоре после зимних Олимпийских игр – в конце февраля 2018 года. Это решение Международного олимпийского комитета, принятое несмотря на то, что допинг-пробы выступивших в Пхенчане “олимпийских атлетов из России” керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой оказались положительными, было встречено многими функционерами и спортсменами резко отрицательно, как и решение в принципе допустить россиян на игры. Глава отдела расследований WADA Джек Робертсон заявил, что действия МОК – “наказание без наказания, которое является попыткой сохранить лицо, одновременно защищая совместные политические и коммерческие интересы МОК и России”. Позиция самой WADA оставалась принципиальной: агентство раз за разом отказывало РУСАДА в возвращении аккредитации.

"Дорожная карта" с поправками

В августе 2017 года WADA сформулировало “дорожную карту” – ряд пунктов, которые Россия должна была выполнить для того, чтобы вернуть статус национальному антидопинговому агентству. Два ключевых требования – признание выводов доклада Макларена о существовании в России государственной допинговой программы и обеспечение международным специалистам доступа к допинг-пробам, хранящимся в московской лаборатории.

В мае 2018 года WADA получило письмо, подписанное министром спорта России Павлом Колобковым, главой ОКР Александром Жуковым и главой Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным. В нем, в общих выражениях, содержалось признание выводов доклада, правда не комиссии Макларена, а комиссии Шмидта. Это было воспринято как положительный шаг, и в июне президент WADA сэр Крэйг Риддл и генеральный директор агентства Оливер Ниггли предложили Колобкову компромисс.

Во-первых, они попросили признать доклад Шмидта прямым текстом, процитировав его заключение, а именно, что “ряд представителей Министерства спорта и подчиняющихся ему организаций” участвовали в “манипуляциях” в антидопинговой системе. (Для сравнения: доклад Макларена жестко заявлял о существовании “институциональной допинговой схемы, в которой участвовали представители Министерства спорта, Центра спортивной подготовки, РУСАДА, ФСБ и Московской антидопинговой лаборатории”. Эту формулировку российская сторона так и не признала.) Это смягчение авторы письма назвали “небольшим изменением формулировки” пункта “дорожной карты”. “Мы будем рассматривать такое заявление как удовлетворяющее первому из двух невыполненных условий [дорожной карты]”, – писали представители WADA.

Не принимайте решений под нажимом влиятельной страны

Что касается второго условия – доступа к пробам – Риддл и Ниггли были готовы уступить и здесь. Всемирное антидопиноговое агентство просило уже не о неограниченном доступе к пробам из московской лаборатории (Колобков настаивал, что они опечатаны в ходе расследования Следственного комитета РФ), а лишь копии “сырых аналитических данных [о содержании проб]”, полученных “независимыми экспертами”, выбранными российской стороной и согласованными с WADA. Причем, не всех проб, а только тех, которые WADA изначально считает подозрительными – и только после того, как аккредитация РУСАДА будет восстановлена.

О самом существовании такого компромисса, предложенного WADA российской стороне в июне, стало известно только 15 сентября, на следующий день после того, как комитет WADA по соответствию впервые с начала скандала рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах. Переписку Колобкова с WADA опубликовали журналисты Би-би-си, Всемирное агентство подтвердило ее подлинность и заявило, что “лидерство требует гибкости”, а “предложения, сделанные в опубликованном письме, основаны на прагматичном подходе и являются лишь незначительными интерпретациями пунктов дорожной карты, сделанными, чтобы довести дело до конца и зафиксировать значительные достижения РУСАДА за последние два года”.

Информация об отступлении WADA с исходных позиций и рекомендация комитета по соответствию вернуть статус РУСАДА привели к ожидаемому скандалу. Один из членов комитета, канадская лыжница и олимпийская чемпионка Бекки Смит, подала в отставку, которую агентство оставило без комментариев. Главы антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Канады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Великобритании и США призвали исполком WADA не возвращать аккредитацию РУСАДА. Институт национальных антидопинговых организаций iNADA тоже выступил с заявлением: “iNADA с нетерпением ожидает возвращения РУСАДА. Однако на основе писем, которыми обменялись Россия и WADA, любой разумный человек сделает вывод о том, что российская сторона все еще не выполнила свои обязательства перед мировым спортивным сообществом” и призвал WADA “не принимать решений под нажимом влиятельной страны”.

Самые жесткие слова прозвучали из США. Глава американского антидопингового агентства Тревис Тайгерт потребовал роспуска исполкома WADA и заявил, что ситуация “воняет до небес”. А Григорий Родченков, находящийся в США под программой о защите свидетелей, в специальном обращении подчеркнул, что решение о возвращении статуса WADA “станет катастрофой для спортивных олимпийских идеалов, борьбы против допинга и защиты чистых спортсменов”.

Фехтовальщики Усманова

Россия сумела обойтись без признания существования государственной инcтуциональной допинговой программы при участии высшего руководства страны и ФСБ. А были ли сделаны реальные шаги по борьбе с допингом, заслуживающие компромиссного подхода со стороны WADA и фактической индульгенции российского спорта? Главный из них, пожалуй, это снятие со всех спортивных постов Виталия Мутко, который в новом правительстве назначен вице-премьером по строительству. Именно он в докладе Макларена был назван главным архитектором допинговой системы в РФ. Помимо Мутко, своих постов лишились замминистра спорта Юрий Нагорных и советник министра Наталья Желанова.

Вместо них в российский спорт пришли люди Алишера Усманова – фехтовальщики Павел Колобков, ставший министром спорта, и новый глава ОКР Станислав Поздняков (Усманов возглавляет федерацию фехтования, а глава МОК Томас Бах – тоже выходец из этого вида спорта). Создана Независимая общественная антидопинговая комиссия и принят национальный план борьбы с допингом – основным шагом здесь стало принятие закона, предусматривающего уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга. Впрочем, главный фигурант расследования Следственного комитета по допинговому делу – не кто иной, как сам Григорий Родченков.

Сегодняшнее решение исполкома WADA не могло не обрадовать российские власти. “Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы”, –​ заявила сегодня вице-премьер по спорту Ольга Голодец. Но многие в мировом спорте разочарованы и даже взбешены. "Сегодня WADA приняло свое самое важное решение с момента основания. И это решение нанесло разрушительный удар по чистым атлетам всего мира. WADA порвало свою собственную дорожную карту по восстановлению РУСАДА. Этим решением WADA заявило всему миру: "Мы ставим желания маленькой кучки спортивных чиновников выше желаний миллионов спортсменов и миллиардов фанатов по всему миру", –​ сказал Тревис Тайгерт в новом заявлении. “Вы сделали из себя проституток, став марионетками безжалостного деспота”, –​ написал в твиттере журналист портала ESPN Кит Олберманн. Подобных слов с обеих сторон прозвучит еще очень много.

Вы сделали из себя проституток, став марионетками деспота

А что изменилось для российского спорта? Вероятно, теперь ускорится восстановление в правах все еще остающихся под санкциями организаций – ПКР, федерации легкой атлетики, союза биатлонистов. Все чиновники, функционеры, спортсмены, попавшие под личные дисквалификации, сохранят их (и Виталий Мутко так никогда и не попадет на Олимпийские игры). Но станут ли российские атлеты более защищенными от давления государства, которому результаты могут казаться важнее честной борьбы, репутации и человеческого здоровья? Нет, ведь никакого давления как бы и не было.