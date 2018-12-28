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Путин подписал закон о наказании за вовлечение подростков в митинги

Задержание молодого участника акции протеста

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Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста.

Законопроект был внесён в Думу вскоре после антикоррупционных митингов Алексея Навального, в которых, по оценкам наблюдателей, участвовало много подростков — школьников и студентов младших курсов.

Russia – A pupil of the tenth class of the Moscow school №1329 Mikhail Samin with his girlfriend at the rally "He is not Dimon"
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Дети и Навальный

Теперь организаторам акций, которых уличат в вовлечении в них несовершеннолетних, грозит штраф до 50 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы. Авторы законопроекта заявляли, что он направлен на "популистов от политики" и должен защитить детей от вреда их жизни и здоровью.

В начале года президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам "решительно пресекать" деятельность групп, пытающихся, по его мнению, привлечь молодежь к участию в несанкционированных митингах.

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