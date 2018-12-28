Путин подписал закон о наказании за вовлечение подростков в митинги

Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста.

Законопроект был внесён в Думу вскоре после антикоррупционных митингов Алексея Навального, в которых, по оценкам наблюдателей, участвовало много подростков — школьников и студентов младших курсов.

Теперь организаторам акций, которых уличат в вовлечении в них несовершеннолетних, грозит штраф до 50 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы. Авторы законопроекта заявляли, что он направлен на "популистов от политики" и должен защитить детей от вреда их жизни и здоровью.

В начале года президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам "решительно пресекать" деятельность групп, пытающихся, по его мнению, привлечь молодежь к участию в несанкционированных митингах.