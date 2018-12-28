В Казани арестовали двух участников "Бессрочного протеста"

В Казани Вахитовский районный суд арестовал двух активистов "Бессрочного протеста", задержанных накануне с интервалом в три часа. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".
Михаила Постникова обвинили в нарушении правил проведения акции из-за его участия в протестах против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Ему назначили 10 суток ареста.
На двое суток больше получил Дмитрий Егоров. На него составили протокол о повторном нарушении на публичном мероприятии из-за акции, которую он провел в день Конституции.
- Стихийное движение "Бессрочный протест" возникло после прошедшей 9 сентября всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Его участники также выступают против конфликта с Украиной, полицейского насилия и ограничения свободы слова.
- Полиция регулярно препятствует проведению акций, а участников "Бессрочного протеста" нередко задерживают и судят. Активисты также жалуются ну угрозы и применение насилия со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму, более известного как Центр "Э".
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