"Тебе же не нужны проблемы?" Сотрудники центра "Э" пришли в Гнесинку

Студентка второго курса РАМ им. Гнесиных Софья Кардаш – участница "Бессрочного протеста". Эта протестная акция началась 9 сентября, после митинга против пенсионной реформы. Активисты в разных городах России добиваются отставки "неэффективного и коррумпированного президента". Кардаш рассказала Радио Свобода, что к ней пришли двое неизвестных мужчин, которые предположительно имеют отношение к Центру "Э" (главное управление по противодействию экстремизму МВД России –​ РС). Они пригласили девушку на беседу через проректора академии Виктора Киселева.

Это случилось в понедельник 24 декабря 2018 года: Софья занималась в академии на виолончели, когда ей на мобильный телефон позвонил проректор Виктор Киселев и попросил зайти к нему в кабинет. Там ее ждали двое незнакомых мужчин, один из которых назвался сотрудником полиции Олегом Кузнецовым. Имя второго человека ей узнать не удалось.

– С Киселевым до этого дня я была не знакома. Я вошла в кабинет с включенным диктофоном, – рассказывает Кардаш. – Киселев мне говорит: "Они [сотрудники правоохранительных органов] пришли с тобой поговорить, ты их не бойся, эти люди не хотят для тебя ничего плохого, ты можешь им все рассказывать, они хотят тебе помочь". Эти двое мужчин завели меня в соседний кабинет, проректор остался у себя. Они заставили меня выключить диктофон, я начала плакать. Я говорила, что не буду разговаривать без записи с ними наедине, что я их боюсь. Второй мужчина, я его называю другом Олега, сказал: "Давай мы у проректора спросим, можешь ты нам доверять или нет? И поговорим".

По словам девушки, им все-таки пришлось вернуться в кабинет проректора Киселева, потому что она наотрез отказывалась отвечать на любые вопросы. Разговор продолжался уже в присутствии проректора.

– Там такой длинный стол, проректор сидел на своем месте, потом я, напротив меня Олег Кузнецов и сбоку от меня, получается, второй. Олег сразу перед собой положил папочку. Она была прозрачная, желтого цвета, сверху две фотографии. Но про эту папочку они сначала не говорили, их интересовала "Бессрочка" – кто ходит, зачем, зачем я хожу, когда следующие акции и где. Я старалась отвечать на вопросы максимально обтекаемо. Они спрашивали, есть ли в движении кто-то радикальных взглядов. Я сказала, что я таких не знаю, у нас всегда мирный протест, – вспоминает Софья Кардаш.

Это были фотографии с Третьяковской, когда мы с ребятами 12 декабря шли и скандировали "Путин – гарант насилия"

– Были общие фразы: "Зачем ты с ними водишься, они же тебя бросят, когда ты упадешь в обморок или если тебе станет плохо". И вот непонятно, почему это я должна упасть в обморок? Странные намеки. Были и стандартные фразы: "ты же хочешь нормально учиться", "тебе же не нужны проблемы". Я видела две фотографии, которые как раз были сверху в папке. Это были фотографии с Третьяковской, когда мы с ребятами 12 декабря шли и скандировали "Путин – гарант насилия". Я в тот день шла на акцию с одним из участников "Бессрочки", мы не нашли пешеходный переход и перебегали дорогу так. И Олег у меня спросил: "А через дорогу тебе перебегать не страшно?", говорил о том, куда я ходила в кафе и по какому поводу обращалась к врачу, спрашивал, зачем я регистрирую много аккаунтов в мессенджерах. То есть это же слежка за мной. Почему? Этого не должно быть. Меня ни разу не задерживали, мои документы нигде не могли быть у них засвечены. Единственное, из-за чего на меня могли обратить внимание – это публикация "Гордона".

Софья стала участницей Бессрочки в середине сентября 2018 года. До этого она не увлекалась политикой, но старалась побольше читать – про события в Украине, аннексию Крыма, пенсионную реформу. Софья говорит, что уже тогда у нее складывалось представление, что происходит в стране.

В этой папке собраны материалы на тебя, хватит на несколько дел

Беседа с "эшниками" длилась около 40 минут. К ее концу мужчины вспомнили про желтую папку. Мужчина, представившийся Кузнецовым сказал: "В этой папке собраны материалы на тебя, хватит на несколько дел. Сначала получишь двадцать тысяч штрафа, потом до трехсот – мама столько заплатить не сможет". Об этом Софья написала в открытом письме в соцсети. По ее словам, мужчины настойчиво предлагали встретиться в более неформальной обстановке и спокойно поговорить.

Софья говорит, что до этого случая у нее уже был разговор с руководством академии по поводу ее участия в протесте. 6 октября 2018 года участников "Бессрочки" задержали на смотровой площадке парка Зарядье – они собирались записать там видеообращение к оппозиции. А 15 октября, по словам Софьи, ее вызвал к себе проректор по социально-воспитательной работе и молодежной политике Иван Козлов.

– Он сказал, что ему позвонили из органов, говорил, что я больше не должна ходить на протестные акции, что если у меня много энергии, я ее должна в студсовет направить, – рассказывает девушка.

Софья говорит, что ничего не знает о других случаях, когда к студентам Гнесинки или других вузов сотрудники приходили прямо в университет и разговаривали с ними с согласия руководства учебного учреждения.

Радио Свобода не смогла дозвониться до проректора Виктора Киселева. Проректор Иван Козлов в интервью РС сказал, что академия не приветствует участие студентов в протестных движениях, но никакого давления на студентку Кардаш со стороны руководства академии нет.

Мы не поддерживаем протестные настроения студентов

– Если говорить о студентах академии, к счастью, наши студенты не участвуют в этих (протестных – РС) движениях, кроме одной студентки. Мы не поддерживаем протестные настроения студентов и всячески пытаемся им донести, что это не та форма, в которой они должны быть задействованы, принимать участие, высказывать свою позицию. Потому что студенты должны прежде всего учиться. Участвовать в протестных акциях – это не их занятие. Потому что есть структуры, которые могут вовлечь их в противоправные действия. А студенты не всегда могут отличить истинные намерения организаторов этих акций, – говорит Козлов. – Никакого давления у нас ни на кого не оказывается хотя бы по той простой причине, что у нас государственное учебное заведение, и мы работаем и действуем в правовом поле. Самое главное для студентов – это учеба. И если студент учится хорошо, то как можно оказать на него давление? Какое? Мы можем провести воспитательно-разъяснительную работу. Софья Кардаш, собственно, студентка, которая принимала участие в этом действии. Я лично с ней встречался, проводил с ней беседу, объяснял опасность участия в таких мероприятиях. Но, как вы можете увидеть, никаких санкций в отношении нее применено не было. Она продолжает учиться в академии, она учится, кстати, хорошо. Никаких препятствий ей никто не чинит.

Правозащитница Ирина Яценко, которая представляет интересы Софьи, утверждает, что практика давления на студентов-активистов – довольно распространенное явление, и сотрудники Центра "Э" приходят к ним достаточно часто.

К любому активисту в конце концов приходит кто-то из Центра "Э" или ФСБ

– Я, конечно, понимаю, что такие действия [правоохранительных органов] для нас еще не являются нормой и вызывают некоторое недоумение, но это далеко не первый случай. К любому активисту в конце концов приходит кто-то из Центра "Э" или ФСБ. Ко мне приходили, к моим друзьям приходили, мой друг потерял работу из-за того, что к нему на работу пришел Центр "Э". То есть эта ситуация достаточно стандартная. Единственное, что в этой ситуации активист может сделать – это сделать эту информацию публичной. И как только информация о том, что на кого-то оказывают давление или к кому-то приходят и предлагают сотрудничество, попадает в СМИ, часто от этого человека отстают, – утверждает Ирина Яценко. – Полиция – это, по сути, репрессивный орган, цель которого выискивать несогласных, инакомыслящих и предлагать им сотрудничество либо каким-то образом оказывать на них давление. Я думаю, что визит сотрудников к Софье связан с ее активностью в так называемом Бессрочном протесте. "Бессрочники" молодцы, они организованы, они хотят перемен. И правоохранительные органы понимают, что рождается нечто, к чему они не имеют власти, чему они не могут противостоять. Это страшно, что у нас такие репрессии идут в отношении молодых людей, которые выражают свою гражданскую позицию.