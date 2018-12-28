Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты

Призыв в один день. В Москве юношей призывного возраста незаконно доставляют на сборные пункты и отправляют в армию.

Золотая молодежь. За участие подростков в митингах организаторов будут штрафовать на десятки тысяч рублей.

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Марьяна Торочешникова: В Москве сейчас, в канун Нового года, идет буквально охота на призывников, сообщают правозащитники. Вопреки закону молодых людей доставляют в военкоматы и на сборные пункты, а затем отправляют в армию одним днем.

Со мной в студии – руководитель правозащитной инициативы "Гражданин и Армия" Сергей Кривенко.

Сергей, сколько молодых людей в Москве пострадали от действий военкомов?

Сергей Кривенко: К сожалению, мы не знаем – сколько. Потому что в правозащитные организации, в Комитеты солдатских матерей все-таки обращаются не все, кто пострадал. Мы работаем по заявлениям. У нас нет статистики общей, она есть только у военкомата. Но если задать этот вопрос военкомату, они тоже не ответят, потому что по документам у них все чисто. То есть они оформили, что он добровольно явился в военкомат и так далее.

Марьяна Торочешникова: Насколько я понимаю, буквально на этой неделе несколько человек...

Сергей Кривенко: К концу призыва было пять подобных случаев, когда обратились к нам в организацию. Одного удалось экстренными действиями спасти, предотвратить неправильный призыв с помощью обращений в Военную прокуратуру, с помощью быстрых действий родителей. Одного забрали. А в других случаях родители не стали настаивать, и мы не знаем, какова их дальнейшая судьба.

Марьяна Торочешникова: А что это такое? Это попытка вымогать взятку перед Новым годом, чтобы подправить семейный бюджет? Или это действительно попытка набрать план призывников?

Сергей Кривенко: Как раз мотивация сотрудников военкоматов, почему это происходит, - это тайна за семью печатями. При таком мизерном призыве в Москве, где состоят на учете 40-50 тысяч молодых людей, а призывают 3 тысячи за призыв. По районам план – 40-50 человек на тот район, который обслуживает одна призывная комиссия. Это штучная работа. За три месяца призыва, а призыв начинается с 1 октября по 31 августа...

Марьяна Торочешникова: Уже можно всех призвать и проверить.

Сергей Кривенко: Да. Это штучная работа – отбирать самых лучших по здоровью и тех, кто хочет идти в армию. Потому что сейчас довольно много ребят хотят идти в армию по разным причинам. Но почему в 2018 году продолжается практика насильственного призыва одним днем – это загадка.

Марьяна Торочешникова: А как это происходит? Это, как в "нулевых", их на улицах, в метро хватают и волокут в военкоматы?

Сергей Кривенко: Это две разные вещи. Все-таки в "нулевых", когда был большой призыв, когда основу армии составляли все-таки военнослужащие по призыву, количество призываемых было намного больше, были случаи массовых облав. Действительно, в метро проверяли и хватали людей призывного возраста, сплошняком ходили по домам, по общежитиям студенческим и забирали. А уже в военкомате проводили отсеивание тех, у кого не оформлены документы, у кого нет приписного свидетельства со штампом отсрочки. Просто заполняли план. Были массовые отсрочки. Правозащитники, Комитеты солдатских матерей в то время очень сильно с этим явлением боролись, и это удалось переломить. В Москве с 2004-2005 годов такого явления, как массовые облавы, фактически не было.

Марьяна Торочешникова: А как это происходит сейчас?

Сергей Кривенко: А сейчас совсем по-другому. Это насильственный захват. Мы это называем "призыв одним днем". Скорее всего, в общежитие заходит наряд полиции вместе с сотрудником военкомата, они не прочесывают все общежитие, они ищут конкретных людей – тех, у кого не оформлены документы. Или военкомат так считает, что не оформлены. Студент послал справку, но она еще не дошла. Или молодой человек окончил колледж, ему надо являться по повестке, а военкомат либо по почте рассылает повестки, либо его не нашел, и он считает, что послал повестку, а молодой парень ее не получал. Ведь по действующему законодательству являться в военкомат для призыва надо после получения повестки. Повестка - это основной документ. Это же не шутки. Надо с работы уволиться, надо оформить все свои дела, надо собрать медицинские справки. Не случайно государство на призыв отводит три месяца. За это время надо сдать анализы и так далее. Ну, единственное логическое допущение, мотив действий сотрудников военкомата – горит план. Как при таком мизерном количестве они умудряются не выполнять план – загадка. Тут приходит на ум, что это на коррупционной основе. Потому что сейчас, по многим данным из других регионов, в том числе из Москвы, из-за того, что призывают не всех, а небольшое количество, взятки дают как те, кто хочет идти в армию, так и те, кто не хочет. Ну, они отличаются на порядок. Как говорят, тысяч 50 – это взятка тех, кто хочет идти в армию.

Марьяна Торочешникова: То есть люди приплачивают за то, чтобы их взяли в армию?

Сергей Кривенко: Да. Многие хотят после армии пойти работать в силовые структуры, в полицию, особенно в регионах. В Москве немножко не так, но в регионах это так. А сейчас туда принимают только отслуживших срочную службу. И вот они приплачивают. С такими фактами мы сталкиваемся.

Марьяна Торочешникова: А сколько берут, по словам родителей, за то, чтобы не забрали сыночка?

Сергей Кривенко: Это непроверенные данные, все на уровне слухов, но 50 тысяч рублей - чтобы пойти в армию, 150 тысяч – чтобы не пойти в армию. И вот эта узкая щель, когда призывают не всех... Меньше трети сейчас от количества молодых людей одного года, а у нас же призыв с 18 до 27 лет, то там еще меньшее количество людей, то щелочка очень маленькая. Армии же сейчас не нужны военнослужащие по призыву.

Марьяна Торочешникова: Ну, судя по тому, что людей...

Сергей Кривенко: Вы послушайте военачальников, министра обороны, руководителей Главных управлений Сухопутных войск: армия сейчас строится на контрактной основе, она становится профессиональной. И уже давно, как раз с начала 2000-х годов, по решению президента, по решению высшего военного командования, ставка сделана на профессионалов.

Марьяна Торочешникова: Что делать потенциальному призывнику, его родителям, если его пытаются отправить в армию "одним днем"?

Сергей Кривенко: Все зависит от нескольких факторов, но в первую очередь от поведения самого молодого человека. Если он действительно имеет отсрочку, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем... Ведь их надо проверить. И не случайно в армии есть расписание болезней, огромный талмуд – перечень заболеваний, с которыми не призывают в армию. Это распространенный миф: ты "косишь" от армии и ищешь у себя болезнь. Со многими расписаниями болезней, которые существуют в этом перечне, можно спокойно жить на гражданке и выполнять все свои обязанности. Но в армии они недопустимы. Простейший пример – плоскостопие. С какого-то градуса не призывают в армию. Трудно бегать с плоскостопием и выполнять какие-то задания. А на гражданке ты купил ортопедическую стельку – и ходи по городу.

Марьяна Торочешникова: То есть сейчас тщательно проверяют?

Сергей Кривенко: Стараются, по крайней мере, тщательно проверять. Но вот такие явления, как призыв "одним днем", показывают, что нет. А в итоге мы встречаемся со случаями, как с Пермяковым, который был призван в армию совершенно здоровым по документам, а потом расстрелял в Гюмри армянскую семью.

Марьяна Торочешникова: Потому что у него вовремя шизофрению не обнаружили.

Сергей Кривенко: Да, не так тщательно проверили. И второй миф, который существует. Все думают: "Начнется призыв, я пойду в военкомат, там меня проверят. Но в военкомате не проверяют. В военкомате не обследование происходит, а освидетельствование. Это две разные вещи. Ведь военкомат - это не лечебное учреждение. Там очень мало всяких диагностических приборов. В военкомате врачи работают только с теми документами, которые призывник имеет при себе: "Вот у меня было такое-то заболевание, я наблюдался...".

Марьяна Торочешникова: А если тебя схватили и привезли...

Сергей Кривенко: Или даже он хочет идти в армию, но ему нельзя по здоровью, а он это скрывает, - тоже проблема. Потому что в армии это тут же выплывает наружу.

Марьяна Торочешникова: И что же все-таки делать, если схватили и привезли?

Сергей Кривенко: Все зависит от самого молодого человека и от действий его родителей.

Марьяна Торочешникова: Что он должен делать?

Сергей Кривенко: Он должен не поддаваться ни на какие угрозы, ни на какие уговоры. Все-таки применение физических действий – это чрезвычайно редкая ситуация, когда бьют, заставляют и так далее. То есть тут под конвоем ведут. На сборном пункте есть прокурор. На сборный пункт представители призывной комиссии московской приходят и проверяют. То есть надо заявлять: "Призыв в отношении меня неправомерен", - требовать встречи с прокурором. "Я повесток не получал. У меня такие-то заболевания", - вот это надо бесконечно заявлять и отказываться подписывать любые бумаги.

Марьяна Торочешникова: Насколько я понимаю, на молодых людей давят, в том числе угрожают возбуждением уголовного дела...

Сергей Кривенко: За уклонение. Ну, это фейк. Если молодой человек не становится военнослужащим, а военнослужащим он становится только с момента отправки со сборного пункта в армию, до этого момента он – гражданский человек, и никакого "уклонения" не существует. Это просто одна из форм давления. То есть не поддаваться на давление, любым путем связываться с родителями...

Марьяна Торочешникова: То есть буквально уклонение от службы в армии – это когда тебя уже призывали и куда-то отправили со сборного пункта, ты уже как бы стал военнослужащим, но потом, например, сбежал где-нибудь при пересадке или ушел в самоволку, куда-то пропал. Но если тебе еще не выдали обмундирование, тебя еще никуда не направили, ты – гражданский человек. Так?

Сергей Кривенко: Статус военнослужащего оформляется на сборном пункте, он приобретается в момент отправки со сборного пункта. Военком выписывает военный билет и так далее, и с этого момента он становится военнослужащим. Но если ты ничего не подписывал...

Марьяна Торочешникова: Если ты просто не являешься по повестке – это тоже будет считаться уклонением от службы в армии?

Сергей Кривенко: Это уже "уклонение от призыва". Есть уголовная статья "Уклонение от призыва", но она требует тщательного оформления. Если призывная комиссия в отношении молодого человека вынесла решение о призыве, ему выдали повестку на явку с вещами в военкомате, а он не является, - вот это чистый случай уклонения от призыва. В настоящее время обычно штраф дается, за последние годы никого не приговаривали к лишению свободы. Всю процедуру призыва регулирует закон "О воинской обязанности и военной службе". Она очень тщательно прописана. Закон принимался 20 лет назад, в 98-м году, когда еще была демократия, были оппозиционные партии. И закон довольно хороший. Он гарантирует защиту прав призывников. И там есть мощное условие, там есть возможность призывнику, если он не согласен с призывом, а призывает призывная комиссия, на призывной комиссии ему объявили: "Заболевание врач не учел, отсрочки у тебя нет, никаких оснований нет, ты подлежишь призыву. Решением призывной комиссии мы тебя призываем", - то призывник, в соответствии с законом, имеет право обжаловать это решение. И если он об этом только заявит, его обязаны отпустить, и ждать либо решения призывной комиссии городской, либо решения суда, если он обращается в суд. А для этого его должны отпустить. Это мощный инструмент защиты своих прав. Поэтому если он на призывной комиссии (а при призыве "одним днем" - тоже призывная комиссия) говорит: "Я не согласен с этим решением, я хочу его обжаловать. Вы должны обеспечить мои конституционные права – отпустить меня для обжалования", - призывная комиссия, сотрудники военкомата обязаны его отпустить. А если задерживают, то надо требовать встречи с прокуратурой, писать заявление и просить передать в прокуратуру, звонить родителям, им излагать ситуацию, а родители должны связываться с правозащитниками, с Комитетами солдатских матерей. Мы свяжемся с прокуратурой. Прокурор должен будет проверить. То есть тут важно правовое основание. Если человек чувствует, что это неправильные действия, он должен защищаться.

У нас существует такая засада с армией, что если призвали каким угодно способом, даже если незаконным... Он студент, его схватили и призвали, а он ничего не успел, растерялся, очнулся в войсках – все, он будет служить. Из армии выход только один – по здоровью, когда у него начнутся какие-то проблемы. Должно быть решение Военной врачебной комиссии, а это три-четыре месяца...

Марьяна Торочешникова: Или демобилизация по окончании службы. А что делать, если, невзирая на все протесты, заявления и прочее, человека удерживают или в военкомате, или на сборном пункте? Не собираются отпускать для того, чтобы он что-то обжаловал.

Сергей Кривенко: Любыми способами: просить друзей созвониться с родителями, передать весточку другу... Тут важна реакция родителей или друзей. Если же это не срабатывает, то уже в армии требовать встречи с прокуратурой.

Я немножко неправильно сказал, что единственный выход... У нас был такой случай. В Саранске парень требовал альтернативную гражданскую службу, ему несколько раз суды отказали. И военком уже на него так осерчал, что они его одним днем схватили, призвали, но тот все равно отказывался и уже в воинской части требовал альтернативную гражданскую службу. В суд на несогласие с решением призывной комиссии можно подать в течение трех месяцев. Если они его призвали 26 декабря, то до 26 марта можно подать в суд. Кто-то из родственников может к нему съездить, подписать заявление, подать в суд. И если суд признает, что неправильно был призыв...

Марьяна Торочешникова: А суд должен учитывать, что он под давлением дал свое добровольное согласие и прочее?

Сергей Кривенко: Да, конечно. То военное командование уже обязано будет отпустить. И такой случай был, по крайней мере, у нас один. То есть добиваться, не соглашаться. Обычно, когда сотрудники военкомата встречаются с сопротивлением жестким – полный отказ подписывать любые документы... Надо вести себя спокойно, без истерик, не плакать, не бегать, не выпрыгивать из окон, не дай Бог. Спокойно себя вести и требовать встречи с прокуратурой, требовать встречи с высоким командованием, заявлять о своих правах – вот это срабатывает.

Марьяна Торочешникова: А заседания призывных комиссий как-то протоколируются, стенографируются? Если ты заявишь на комиссии, что ты не согласен с призывом, это куда-то запишут?

Сергей Кривенко: Они протоколируются, но только в части решения призывной комиссии, что они вынесли такое-то решение. Но все члены призывных комиссий известны, и на суде можно вызывать свидетелями членов призывных комиссий, говорить: "Я же при вас заявлял...". Тут важна решимость парня. Если он знает, что призыв незаконен, то он должен об этом говорить, и это срабатывает.

Был случай, когда парень сам собирался идти в армию, но он попал в такую ситуацию, что его схватили не тогда, когда он хотел. Он не получал повесток, он не завершил дела дома, не проверился. Он был, судя по всему, более-менее здоров, у него не было никаких заболеваний. Он не возражал против похода в армию...

Марьяна Торочешникова: Родственники же обращались и в Военную прокуратуру, просто не успели...

Сергей Кривенко: То есть надо действовать решительно и отстаивать свои права, что всегда срабатывает.