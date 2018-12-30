Журнал Time рассказал о связи бывшего главы службы безопасности компании "Русал" с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа. Изданию удалось взять интервью у бывшего сотрудника российской военной разведки Виктора Бояркина, попавшего в новые санкционные списки США. Он, как утверждается, был посредником в общении между бывшим главой штаба Трампа Полом Манафортом, который попал в США под суд по делу о российском вмешательстве в выборы, и российским миллиардером Олегом Дерипаской, на которого работал.

Бояркин – бывший сотрудник российской разведки, работавший в дипломатических представительствах в Вашингтоне и Мексике. В Вашингтоне он служил в звании капитана второго ранга, работая помощником военно-морского атташе, эта должность часто используется для прикрытия сотрудников легальной военной разведки. По словам Бояркина, после этого он занимался торговлей оружием, его специализацией был экспорт российских кораблей за границу. После включения Бояркина в санкционные списки 19 декабря российский Forbes и “Фонтанка” упоминали его как бывшего главу службы безопасности “Русала” – металлургической компании, до недавнего времени контролировавшейся российским олигархом Олегом Дерипаской.

Бояркин, как утверждается, требовал от Манафорта денег для Дерипаски. Американский лоббист был должен российскому олигарху около 10 миллионов долларов, тот также требовал с него деньги за неудачные вложения, в которых Манафорт был посредником. В 2014 году адвокаты Дерипаски жаловались, что Манафорт и его бизнес-партнёр “просто исчезли” с деньгами на общую сумму 19 миллионов долларов. По утверждению Бояркина, в общении между Дерипаской и Манафортом он выступал в роли "коллектора".

Манафорт предлагал Дерипаске поделиться данными об избирательной кампании Трампа по совету Бояркина. К 2016 году политтехнолог был почти что банкротом, но оставался на связи с Бояркиным и Дерипаской. В апреле 2016 года Трамп на несколько месяцев нанял Манафорта главой предвыборного штаба. Бояркин предполагал, что информация о кампании Трампа может быть бизнесмену интересна. Из его слов не ясно, о каких конкретно данных идёт речь.

Журнал Time общался с Бояркиным перед включением того в санкционные списки США. После публикации списка он отказался давать изданию дополнительные комментарии.