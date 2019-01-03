В Саудовской Аравии прошло первое заседание суда по делу Хашогги

В Саудовской Аравии прошло первое судебное заседание по делу об убийстве журналиста Джамала Хашогги. На слушании присутствовали 11 обвиняемых и их адвокаты. Для пятерых подсудимых государственный обвинитель запросил смертную казнь.

Саудовское следствие всё ещё ожидает показаний и улик от коллег из Турции. Допросы некоторых подозреваемых всё ещё продолжаются, сообщает агентство Bloomberg.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии.

Тело журналиста до сих пор не найдено. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения. СМИ сообщили, что из-за скандала вокруг убийства Хашогги десятки членов королевской семьи просят не допустить до престола наследного принца Мухаммеда бин Салмана.