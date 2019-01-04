"Крымского диверсанта" Захтея поместили в карцер колонии

В аннексированном Россией Крыму осужденного по делу "крымских диверсантов" Андрея Захтея перевели в карцер симферопольской колонии. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на супругу заключенного.

Информации о том почему и на какой срок Захтея перевели в карцер нет. Осужденный также не сообщал о том, что у него были какие-либо дисциплинарные нарушения. По словам супруги Захтея, несколько недель назад ему угрожали переводом в карцер на 15 суток. С чем связаны эти угрозы неизвестно.

Андрей Захтей был задержан летом 2016 года во время инцидента в районе Армянска, когда погибли сотрудник ФСБ и контрактник российских вооруженных сил. По версии следствия, он должен был встретить украинскую диверсионную группу, которая готовила подрыв Керченской переправы и других объектов. Позже он рассказал о пытках, которым подвергся после задержания. Впоследствии Захтей заключил сделку со следствием, признал вину и отказался от адвокатов. Верховный суд аннексированного Крыма приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке диверсии, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.