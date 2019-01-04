Турция будет посредничать в афганских мирных переговорах

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что его страна намерена посредничать в переговорах Афганистана с Пакистаном о прекращении 17-летнего вооружённого противоборства между афганским правительством и талибами.

Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имран Ханом в Анкаре 4 января, заявил, что трёхсторонняя встреча состоится в Стамбуле в марте. Хан выразил надежду, что предстоящие переговоры помогут достижению "долгожданного мира" в Афганистане, сообщило агентство Associated Press.

Объявление о мартовской встрече в Стамбуле сделано на фоне попыток США поощрить переговоры талибов с афганским правительством. Специальный представитель США Залмай Халилзоз до настоящего времени уже трижды встречался с талибами в ближневосточных странах. Талибы, однако, неоднократно подтверждали, что не желают встречасться напрямую с представителями правительства Афганистана.

