Эксперты WADA едут в Москву за данными лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приедут в Москву 9 января для получения данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба WADA. Информацию агентству ТАСС подтвердили в министерстве спорта России.



Эксперты должны получить базу данных московской антидопинговой лаборатории. Это было условием возвращения прав Российскому антидопинговому агентству - РУСАДА. Причём сделать это надо было до 31 декабря, но в WADA согласились дать России отстрочку.

Ранее международным экспертам дважды разрешили посетить московскую лабораторию, но в извлечении данных им было отказано. Российская сторона посчитала, что оборудование сотрудников WADA не соответсвовало нормам российского законодательства. В ответ на эти действия комиссия спортсменов WADA пригрозилиа России повторным исключением из международной организации. Президент WADA Крейг Риди выразил надежду, что новый визит в Москву приблизит выход из тупика.



РУСАДА было лишено статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах, выдвинув при этом ряд условий. Москва признала провал в сфере борьбы с запрещенными веществами в спорте. Но поддержку допинга на государственном уровне и причастность спецслужб и чиновников к допинговой программе Россия отрицает.