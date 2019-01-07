В Габоне, государстве в Центральной Африке, обладающим значительными запасами нефти и пятыми в мире залежами урана, 7 января произошла попытка переворота. Группа военных безуспешно пыталась свергнуть президента Али Бонго, считающего себя еще одним африканским другом российского президента Владимира Путина. Али Бонго возглавляет Габон с 2009 года, когда он фактически унаследовал власть от своего отца Омара Бонго, правившего страной 42 года.

На рассвете 7 января пять офицеров Президентской гвардии Республики Габон вошли в здание государственного "Радио Габон" в столице Либревиле, после чего оттуда началась непрерывная теле- и радиотрансляция речи лидера путчистов, лейтенанта Келли Одно Обианга, объявившего о "конце правления президента Али Бонго Ондимбы". На улицах Либревиля появилась бронетехника, в небе кружили вертолеты, а к зданию национального радио подошли несколько сотен человек, поддерживавших мятежников. От электричества во время попытки переворота были отключены несколько районов города.

Лейтенант Келли Ондо Обианг, окруженный соратниками в камуфляже с автоматическими винтовками в руках, сообщил, что их действия направлены против "трусливого убийцы юных патриотов в августе 2016 года". Восставшие военные заявили, что ими создан Национальный совет по восстановлению демократии, уже контролирующий все правительство Габона.

Глава путчистов оригинально призвал сограждан к оружию: "Хватит есть, хватит пить, если вы сейчас едите и пьете! Если спите, проснитесь, будите соседей – выходите в едином порыве и занимайте улицы! Пришел долгожданный день, когда армия решилась встать на сторону народа и вывести Габон из хаоса!". Восставшие военные обратились к солдатам всех вооруженных сил и полиции с призывом захватить аэропорты, муниципальные учреждения, средства массовой информации и транспорт.

Лидер мятежников пояснил также, что он и его соратники решили взять власть в свои руки, так как президент Али Бонго Ондимба с конца ноября находится в Марокко, где лечится после пережитого месяцем ранее инсульта. В обращении к народу восставшие офицеры заявили, что страна оказалась под контролем группы абсолютно коррумпированных, консервативных генералов из армии и спецслужб, использующих слабовольного президента как ширму. Лейтенант Келли Ондо Обианг, в частности, отметил, что последнее новогоднее поздравление ненавидимого им президента, во время которого тот еле выговаривал слова и казался полупарализованным, было "жалкой попыткой цепляться за власть".

Али Бонго Ондимба:

59-летний Али Бонго Ондимба победил на досрочных выборах президента Габона в августе 2009 года, состоявшихся в связи со смертью предыдущего главы государства. Им был его отец Омар Бонго, правивший страной с 1967 года – известный, в том числе, тем, что самолично изменил конституцию страны, так, чтобы избираться президентом неограниченное число раз в первом же туре на 7 лет, и тем, что ранее звался Альбером Бернаром, но потом принял ислам, во время визита в Ливию в гости к Муаммару Каддафи в 1973 году. Омар Бонго постоянно обвинялся в коррупции, и в конце своей жизни не мог приехать во Францию для срочного лечения из-за опасений возможного ареста. В середине 2000-х прокуратура Парижа начала уголовное расследование деятельности и Омара Бонго, и двух его хороших друзей, президентов Конго (Браззавиль) Дени Сассу-Нгессо и Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы.

Однако Омар Бонго умер, по разным данным, то ли от рака, то ли от инфаркта, а остальные двое президентов соседних государств так и не дождались сформулированного обвинения. Сын Омара, Али Бонго Ондимба, которого сейчас пытались свергнуть военные, в 2009 году формально боролся за президентское кресло еще с двумя десятками кандидатов, но он пользовался такой поддержкой соратников отца и армии, что объявил о победе уже в день выборов.

В 2016 году Али Бонго объявил об очередной победе на выборах, однако с перевесом над кандидатом от оппозиции, наполовину китайцем Жаном Пином, менее чем в шесть тысяч голосов. Вслед за этим в Либревиле начались массовые беспорядки, толпа, протестующая против правления клана Бонго, даже сожгла здание парламента – но они были подавлены войсками, о чем сейчас и вспомнил глава путчистов лейтенант Келли Ондо Обианг.

Одновременно власти Франции продолжили антикоррупционное расследование деятельности семьи Бонго, и традиционно хорошие отношения между Либревилем и Парижем (в этой бывшей французской колонии на постоянной основе находятся примерно 300 французских военных) ухудшились настолько, что Али даже грозился сменить официальный язык Габона с французского на английский.

Много шума также наделало расследование, проведенное известным французским журналистом-африканистом Пьером Пеаном в 2014 году, заявившим о том, что Али Бонго подделал свидетельство о рождении. Как утверждает Пьер Пеан, Али Бонго на самом деле – не родной сын Омара Бонго, а нигерийский мальчик, усыновленный им во время войны в Биафре в конце 1960-х годов. Оппозиция ухватилась за этот факт, ставящий под сомнение право Али управлять государством – конституция, написанная его отцом (неважно, родным или нет), требует, чтобы все кандидаты в президенты родились только в Габоне.

Погода назад президент Габона Али Бонго в Москве много говорил об "опасности экспансии стран Запада, борющихся за богатейшие ресурсы Африки", приветствовал решение России вмешаться в события в ЦАР, благодарил Владимира Путина за то, что тот одним из первых поздравил его с переизбранием в 2016 году, и сам горячо поздравлял российского президента с его победой на недавних выборах.

По итогам этого визита Габон и Россия подписали несколько крупных соглашений, о поставке Москвой Либревилю партии оружия и о разработке российскими компаниями различных месторождений полезных ископаемых в этой африканской стране. Габон, входящий в ОПЕК, считается одним из самых перспективных на мировом рынке углеводородов государств континента – в день здесь добывается более 210 тысяч баррелей нефти.

7 января, через несколько часов после попытки переворота, устроенной мятежными офицерами, власти Габона проинформировали мир о том, что путч подавлен. Представитель правительства Ги-Бертран Мапангу заявил, что лояльные властям военные захватили здание "Радио Габон" и задержали четырех заговорщиков, в том числе и лейтенанта Келли Ондо. Пятому удалось скрыться, но и его несколько часов позже поймали верные президенту военные. Позднее стало известно о перестрелке, в которой как минимум двое путчистов погибли, однако кто именно – неизвестно. При этом власти утверждают, что никто из мятежников в армии Габона никогда не служил.