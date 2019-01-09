ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро задержанной на Болотной в мае 2012 года

Европейский суд по правам человека присудил семь с половиной тысяч евро жительнице Москвы задержанной на Болотной площади 6 мая 2012 года. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Суд в Страсбурге признал, что в отношении Кристины Зиновьевой российские власти нарушили её право на свободу и безопасность и право на свободу собраний. Полицейские игнорировали просьбы задержанной связаться с родственниками. Зиновьеву арестовали на несколько суток зная, что у неё есть маленький ребёнок. Согласно российским законам, подвергать административному аресту женщин, у которых есть дети до 14 лет, запрещено.

​6 мая 2012 года, за день до инаугурации Владимира Путина, на Болотной площади в Москве прошел "Марш миллионов" против его третьего президентского срока. Он закончился столкновениями протестующих с полицейскими. По итогам более 30 участников акции были осуждены по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках, а также насилии по отношению к представителям власти.

Независимое общественное расследование событий на Болотной площади пришло к выводу, что стычки с полицией спровоцировали провокаторы, которые с большой долей вероятности сотрудничали с правоохранительными органами.