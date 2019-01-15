Мосгорсуд оставил под арестом 75-летнего учёного Виктора Кудрявцева

Московский городской суд оставил под арестом 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, которого российские власти обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает "Новая газета".

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Адвокаты Кудрявцева просили освободить его из-под стражи из-за проблем со здоровьем учёного. Юристы "Команды 29" собираются обжаловать условия содержания Кудрявцева под арестом в Европейском суде по правам человека.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил возможность личного поручительства за учёного, объяснив это тем, что не знаком с учёным и претензии к нему носят не экономический характер.

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому институту гидродинамики. Своей вины ученый не признаёт. В ноябре Кудрявцев отказался от сделки со следствием. От него требовали признания вины и показаний на коллегу в обмен на домашний арест.

Защита считает, что учёный содержится под арестом незаконно: у Кудрявцева диабет, гипертония, также он перенёс инфаркт.