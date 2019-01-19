Православие и баррикады. Эфир в 18:30

Как сочетать кротость с правдолюбием? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с Виктором Аксючицем, православным и политиком. Эфир в 18:30.
Как сочетать кротость с правдолюбием? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с Виктором Аксючицем, православным и политиком. Эфир в 18:30.
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