Центральные районы Москвы закупили новые ограждения для мест падения сосулек и проведения уличных работ. Общая сумма закупок составила 14,88 миллиона рублей. Тендеры выиграли три компании, зарегистрированные по недостоверным адресам и с неработающими телефонами, указанными при регистрации, пишет "Медуза".

В 2017 году каждый из десяти районов московского Центрального административного округа уже закупил около 10 километров лент для ограждения опасных мест. По оценке "Медузы", общие затраты на них могли составить до 11,5 миллиона рублей. Чтобы оградить сопоставимую площадь с помощью новых стоек, потребуется докупить их еще на 45 миллионов рублей, подсчитало издание.

Проведение тендеров на приобретение новых стоек с выдвижными лентами курировал начальник отдела проведения закупок казённого учреждения "Дирекция Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО" Евгений Маутер. До работы на госслужбе он был совладельцем компании "Стройсервис-К", входящей в холдинг "Капитель".

По данным "Новой газеты", компании холдинга получают подряды преимущественно от ведомств, которые возглавлял действующий префект Центрального административного округа Москвы Владимир Говердовский.