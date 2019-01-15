В Петербурге прекращено дело об анекдоте и картинках про "ватников"

Суд в Санкт-Петербурге прекратил дело в отношении оппозиционера Эдуарда Никитина, которого обвиняли в экстремизме из-за публикации в соцсети анекдота о выборах и картинок про "ватников". По словам адвоката обвиняемого Максима Камакина, это произошло в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи Уголовного кодекса "О возбуждении ненависти или вражды".

Никитин не получил права на реабилитацию и добиваться его не намерен. Сторона обвинения просила направить Никитина на принудительное лечение, так как он был признан невменяемым.

Никитина начали судить в августе прошлого года за публикации в социальной сети "ВКонтакте", которые он делал в 2015 и 2016 годах. В экспертизе карикатуры, легшей в основу обвинения, "ватники" названы социальной группой, а выражение "хороший ватник – холодный ватник" сочтено пожеланием смерти этой группе. В анекдоте про выборы эксперты усмотрели экстремизм в выражении недоверия депутатам и должностным лицам, участвующим в выборах, а также в неверии автора постов в позитивные перемены в стране после голосования.

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. В Совете по правам человека предлагали отменить уголовное наказание по 282-й статье, сохранив его лишь для экстремистских преступлений, связанных с насилием.

Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесен в Госдуму Владимиром Путиным в начале октября, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе. Во время прямой линии 7 июня Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".