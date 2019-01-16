В Аргентине и Бразилии президента Венесуэлы признали диктатором

Президенты Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Жаир Болсонару по итогам проведенной в среду встречи решили усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство "Reuters". Оба лидера заявили, что считают Мадуро диктатором.

Во время своего визита в столицу Бразилии, аргентинский лидер объяснил решение не признавать власть Мадуро тем, что несколько стран, в том числе США, уже отказались считать его легитимным лидером Венесуэлы.

Президент Аргентины также осудил заключение многих представителей венесуэльской оппозиции и заявил, что считает сфальсифицированными результаты президентских выборов, на которых победил Мадуро.

Николас Мадуро в очередной раз вступил в должность президента Венесуэлы 10 января. Нынешний президентский срок продлится до 2025 года. Во вторник американский телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность признания главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным президентом страны вместо Николаса Мадуро. Источники телеканала также рассказали, что в Вашингтоне не исключают ужесточения санкций против Каракаса. В частности не исключается введение полного эмбарго на венесуэльскую нефть.

Мадуро занимает должность президента Венесуэлы с 2013 года. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Нынешний президент выступает за продолжение экономической политики своего предшественника, которую тот называл "боливарианским социализмом".

США и государства Латинской Америки ранее уже называли Николаса Мадуро узурпатором. Политика критикуют за нарушения прав человека. При этом, он до сих пор пользуется поддержкой российского руководства. В декабре прошлого года Минобороны на несколько дней отправило в Венесуэлу два бомбардировщики Ту-160.

В Венесуэле не прекращается гуманитарный кризис. В 2018 году экономическое положение страны продолжало усугубляться: показатель инфляции в Венесуэле превысил отметку одного миллиона процентов за год. В большинстве городов наблюдается нехватка товаров повседневного пользования, миллионы людей эмигрировали из страны в поисках работы.