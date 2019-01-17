Служба безопасности Украины объявила подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины львовской журналистке Елене Бойко. В среду она была депортирована на Украину из России, где безуспешно пыталась получить политическое убежище.

"Начиная с 2014 года Бойко распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины", — сообщает СБУ. В 2015 году Бойко выехала в Россию, где, по данным ведомства, призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

В России Бойко обратилась за получением политического убежища, но ей было в нём отказано. Журналистка регулярно выступала на федеральных каналах российского телевидения с критикой украинских властей и в поддержку сепаратистов с востока Украины.

В декабре Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении правил пребывания на территории страны, оштрафовал на 5 тысяч рублей и принял решение о выдворении за пределы Российской Федерации. В среду она была выдворена на Украину. Сразу после этого Бойко попыталась обратиться с заявлением о политическом убежище к российским пограничникам, но они его не приняли.

По предъявленной статье Бойко грозит лишение свободы на срок до пяти лет.