Настю Рыбку поймали и обвиняют в вовлечении в проституцию

Адвокат гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, назвал её задержание в московском аэропорту Шереметьево крупным международным скандалом. Вашукевич и тренера по "личностному развитию" Александра Кириллова подозревают в вовлечении в занятие проституцией в составе группы лиц. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания на юге Москве в ожидании суда по мере пресечения.

17 января в московском аэропорту Шереметьево полиция задержала белорусскую модель Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и тренера по "личностному развитию", гражданина России Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли.​ Вместе с ними задержали еще двух россиян – Андрея Жежку и Марину Жаркову. Рыбка и Лесли прибыли в Москву из Таиланда, откуда их депортировали после суда за нелегальную организацию секс-тренингов. Там их приговорили к условному сроку.

По словам адвоката Дмитрия Зацаринского, в России Рыбку и Лесли подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Дело в отношении них было заведено по заявлению двух гражданок России. В интервью Радио Свобода Дмитрий Зацаринский подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов в четверг насильно перенесли его подзащитную Анастасию Вашукевич из транзитной зоны, в которой она находилась, на территорию России. По мнению адвоката, тем самым они превысили свои должностные полномочия. Вашукевич, прилетевшая рейсом из Бангкока, должна была пересесть на самолет до Минска.

– Вечером 17 января 2019 года некие сотрудники правоохранительных органов совершили насильственное перенесение Анастасии Вашукевич, гражданки Белоруссии, из транзитной зоны, где она находилась, следуя рейсом Бангкок – Минск с пересадкой в Москве, на территорию РФ. Я считаю, что этим совершено преступление – превышение служебных полномочий, статья 286 часть 3, с применением насилия. Это подтверждается как объективными данными, то есть видеозаписью, так и показаниями многочисленных свидетелей. Это было совершено на глазах у изумленных людей. Я считаю, что Россия – это не страна средневековья, где Анастасию Вашукевич, гражданку другого государства, Белоруссии, можно, как ведьму в XV веке, тащить за руки, сажать на инвалидное кресло и насильно втаскивать на территорию России к следователю, а потом помещать в ИВС. Я считаю, что нужно с этим разобраться. И если совершено преступление в отношении Вашукевич, возбудить уголовное дело и направить его в суд.

Теперь, что касается Анастасии Вашукевич. В данный момент она является подозреваемой, задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Подозревается она в вовлечении занятием проституцией, статья 240, часть 2 – в составе группы лиц. Проводятся необходимые следственные действия.

– На чем основаны обвинения, предъявленные Вашукевич и Кириллову? Речь идет о вовлечение в занятие проституцией на территории России или на территории Таиланда?

Это или какая-то грандиозная ошибка, или какой-то заказ выполняется

– Я этим делом занимаюсь совсем недавно. Предварительная информация такая: две гражданки России написали заявление, что Вашукевич и еще группа лиц вовлекали их в занятие проституцией. Какие-то подробности пока мне неизвестны. Они будут позже.

– Вам уже удалось увидеться с вашей подзащитной?

– Конечно, мы с ней уже обсудили ситуацию. Она бодро держится. И я считаю, и она утверждает, что никаких преступлений она не совершала. Это или какая-то грандиозная ошибка, или какой-то заказ выполняется. Скоро все выясним… Я не хочу, чтобы такое происходило на территории моей страны. И самое главное, что начиналось это все за ее пределами, в транзитной зоне, а продолжилось в России. Я считаю, что это крупный международный скандал, – рассказал адвокат Анастасии Вашукевич Дмитрий Зацаринский.

В московской полиции подтвердили, что Рыбка и Лесли задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией. Максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы.

В посольстве Белоруссии в пятницу заявили агентству "Интерфакс", что изучают информацию о задержании Анастасии Вашукевич.

В 2018 году Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник в августе 2016 года провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из книги и Инстаграма Насти Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции.

28 февраля 2018 года Олег Дерипаска обратился в суд с иском к Рыбке и Лесли, утверждая, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни бизнесмена, без его согласия. Тогда же в рамках обеспечительных мер по решению Усть-Лабинского суда в Краснодарском крае, Роскомнадзор ограничил доступ к ряду интернет-ресурсов, в том числе и к блогу Алексея Навального.

В июле суд удовлетворил гражданский иск Дерипаски. Вашукевич и Кириллова признали виновными в распространении информации о частной жизни миллиардера без его ведома и взыскали с них по 500 тысяч рублей.

Параллельно развивались события в Таиланде. 25 февраля 2018 года в городе Паттайя по обвинению в проведении незаконного секс-тренинга были арестованы 10 человек, в том числе Настя Рыбка и Алекс Лесли. Оба обратились к властям США с просьбой о политическом убежище в обмен на информацию о российском вмешательстве в президентские выборы в Америке.

15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Вашукевич, Кириллова и еще шесть обвиняемых к условным срокам заключения. 17 января Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда в Россию. В тот же день они были задержаны московской полицией в транзитной зоне аэропорта.