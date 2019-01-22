Суд освободил осуждённого за экстремизм сторонника Навального

Ленинский районный суд Чебоксар удовлетворил ходатайство защиты гражданского активиста Алексея Миронова и постановил освободить его из колонии. Об этом из зала суда сообщает адвокат Юрий Иванов, защищающий Миронова по инициативе Международной правозащитной группы Агора.

На свободу активист выйдет предположительно 2 февраля.

18 сентября 2017 года волонтёра штаба Навального Алексея Миронова признали виновным в экстремизме и приговорили к двум годам и трём месяцам колонии-поселения. Поводом для уголовного преследования активиста послужили два поста в социальной сети "ВКонтакте", в которых нашли призывы к смене власти. Позже Миронова перевели в колонию общего режима №1 Чебоксар, сославшись на "многократное нарушение внутреннего распорядка".

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человек. В Совете по правам человека предлагали отменить уголовное наказание по 282-й статье, сохранив его лишь для экстремистских преступлений, связанных с насилием.

Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесен в Госдуму в начале октября после широкого общественного обсуждения проблемы. 9 января изменения в законодательство вступили в силу.