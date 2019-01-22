ФБК попросил Следственный комитет возбудить дело против Дерипаски

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) попросил Следственный комитет России возбудить уголовное дело против бизнесмена Олега Дерипаски за организацию проституции и дачу взятки. Об этом сообщает юрист фонда Любовь Соболь.

В заявлении фонда отмечается, что Дерипаска является организатором преследования белорусской модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Почти год они провели в тюрьме Таиланда по делу о незаконной организации секс-тренингов. 17 января их депортировали в Москву. Там Рыбку и Лесли задержали, как выяснилось позднее – по делу о вовлечении в занятие проституцией.

В заявлении ФБК говорится, что Дерипаска и иные лица сформировали группу людей, которые "систематически проводили кастинги, организовывали логистику, проживание и оказание услуг проституции" бизнесмену и его знакомым. Утверждается, что среди них должностные лица.

Ранее ФБК рассказывал, что Дерипаска приглашал на свою яхту девушек из эскорт-агентств. Одним их гостей олигарха в 2016 году был бывший вице-премьер Сергей Приходько. Организацию перелета для высокопоставленного чиновника в ФБК сравнили с дачей взятки.

В 2018 году Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Поводом для расследования стали книга и публикации в инстаграме Рыбки. Модель утверждала, что миллиардер обсуждал с российским чиновником вмешательство в выборы президента США.

22 января Рыбку и Лесли отпустили из полиции без предъявления обвинений под обязательство о явке.