Президиум Высшей аттестационной комиссии лишил ученой степени кандидата социологических наук члена Центризбиркома, бывшего депутата Госдумы Валерия Гальченко. Об этом сообщил участник сообщества "Диссернета" Иван Бабицкий, присутствовавший на заседании президиума. Гальченко подтвердил информацию газете "Ведомости".

Гальченко получил степень в 2013 года в РАНХиГС. "Диссернет", занимающийся проверкой научных работ публичных политиков и чиновников, нашёл некорректные заимствования на 72 страницах диссертации. Это примерно половина объёма научной работы без оформления, графиков и введения.

В 2015 году "Диссернет" подал заявление о лишении политика диссертации. В 2017 году лишить его степени рекомендовал диссертационный совет при Высшей школе экономики. Президиум ВАК лишил Гальченко степени по его личному заявлению. В интервью "Ведомостям" он заявил, что цитировал в диссертации работу под своим руководством, но в тексте цитировавшего документа, имеющемся в распоряжении РС, он не упомянут.

Гальченко был депутатом Госдумы трёх созывов, выдвигался избирательным блоком "Отечество — вся Россия", членом фракции "Единая Россия", а в последний раз выдвигался на выборы от "Единой России". Он был координатором партии по взаимодействию с органами местного самоуправления. В феврале 2016 года Госдума назначила его в центральную избирательную комиссию. В августе того же года газета РБК сообщала, что работой члена ЦИК недовольна председатель комиссии Элла Памфилова. В публикации утверждалось, что Гальченко может уйти в отставку, но этого не произошло.