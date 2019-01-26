Министерство культуры Украины обязало сменить название Украинскую православную церковь Московского патриархата. Полный список религиозных организаций, которые должны быть переименованы по новому закону, обязывающему религиозные организации упоминать свою принадлежность к России, опубликован на сайте правительственной газеты "Урядовый курьер". При обсуждении закона УПЦ МП предлагалось сменить название на Русская православная церковь в Украине.

Законопроект, требующий переименования религиозных организаций, был принят Верховной радой 20 декабря и через два дня подписан президентом Украины Петром Порошенко. Он требует от религиозных структур указывать в своем названии факт зависимости от зарубежного организационного центра, если такая зависимость существует.

Священникам таких церквей запретят служить в зоне проведения боевых действий на востоке страны. Закон касается религиозных организаций, руководящий центр которых находится в странах, признанных на Украине агрессором или оккупирующих часть территории Украины. Сейчас такая страна только одна — Россия.