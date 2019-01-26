Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Правительство Украины обязало сменить название Украинскую православную церковь Московского патриархата

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) и глава УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский)

Министерство культуры Украины обязало сменить название Украинскую православную церковь Московского патриархата. Полный список религиозных организаций, которые должны быть переименованы по новому закону, обязывающему религиозные организации упоминать свою принадлежность к России, опубликован на сайте правительственной газеты "Урядовый курьер". При обсуждении закона УПЦ МП предлагалось сменить название на Русская православная церковь в Украине.

Законопроект, требующий переименования религиозных организаций, был принят Верховной радой 20 декабря и через два дня подписан президентом Украины Петром Порошенко. Он требует от религиозных структур указывать в своем названии факт зависимости от зарубежного организационного центра, если такая зависимость существует.

Священникам таких церквей запретят служить в зоне проведения боевых действий на востоке страны. Закон касается религиозных организаций, руководящий центр которых находится в странах, признанных на Украине агрессором или оккупирующих часть территории Украины. Сейчас такая страна только одна — Россия.

  • Украинская православная церковь МП просила Порошенко не подписывать закон. Там считают, что закон о смене названия дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих. В церкви пообещали обжаловать закон в Конституционном суде Украины.
  • В январе в Стамбуле глава Константипольской церкви подписан указ о предоставлении независимости новой Православной церкви Украины. Церковь была создана на соборе в Киеве в декабре 2018 года. В новую структуру объединились неканонические с точки зрения других православных церквей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Каноничность новой украинской Церкви оспаривается Русской православной церковью и некоторыми другими церквями.
  • УПЦ МП была создана в 1990 году, она обладает широкой автономией в составе РПЦ. Её первым главой был почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко). В церкви настаивают, что она осуждает аннексию Крыма и конфликт в Донбассе.
  • В список на переименование были включены так же ряд неканонических с точки зрения мирового православия церквей — в том числе старообрядческие церкви.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG