Министерство культуры Украины обязало сменить название Украинскую православную церковь Московского патриархата. Полный список религиозных организаций, которые должны быть переименованы по новому закону, обязывающему религиозные организации упоминать свою принадлежность к России, опубликован на сайте правительственной газеты "Урядовый курьер". При обсуждении закона УПЦ МП предлагалось сменить название на Русская православная церковь в Украине.
Законопроект, требующий переименования религиозных организаций, был принят Верховной радой 20 декабря и через два дня подписан президентом Украины Петром Порошенко. Он требует от религиозных структур указывать в своем названии факт зависимости от зарубежного организационного центра, если такая зависимость существует.
Священникам таких церквей запретят служить в зоне проведения боевых действий на востоке страны. Закон касается религиозных организаций, руководящий центр которых находится в странах, признанных на Украине агрессором или оккупирующих часть территории Украины. Сейчас такая страна только одна — Россия.
- Украинская православная церковь МП просила Порошенко не подписывать закон. Там считают, что закон о смене названия дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих. В церкви пообещали обжаловать закон в Конституционном суде Украины.
- В январе в Стамбуле глава Константипольской церкви подписан указ о предоставлении независимости новой Православной церкви Украины. Церковь была создана на соборе в Киеве в декабре 2018 года. В новую структуру объединились неканонические с точки зрения других православных церквей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Каноничность новой украинской Церкви оспаривается Русской православной церковью и некоторыми другими церквями.
- УПЦ МП была создана в 1990 году, она обладает широкой автономией в составе РПЦ. Её первым главой был почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко). В церкви настаивают, что она осуждает аннексию Крыма и конфликт в Донбассе.
- В список на переименование были включены так же ряд неканонических с точки зрения мирового православия церквей — в том числе старообрядческие церкви.