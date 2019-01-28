Спикер городского совета Калининграда Андрей Кропоткин выступил против идеи переименования одной из улиц города в честь погибвшего мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда Калининград".

Глава горсовета рассказал, что был лично знаком с погибшим в результате нападения мэром Гданьска. При этом он отказался поддержать инициативу группы жителей Калининграда, которые предложили переименовать одну из улиц города в память о польском политике.

"В Гданьске они обязаны назвать в честь своего...У нас есть свои мэры, свои великие люди. И я считаю, что это именно должно быть в таком направлении", — сказал Кропоткин в эфире местной радиостанции.

21 января жители Калининграда инициировали петицию на сайте change.org с просьбой увековечить память о Павле Адамовиче названием одной из улиц в его честь. Авторы петиции считают, что бывший мэр Гданьска приложил большие усилия для укрепления польско-российского диалога и развития добрососедских отношений между Гданьском и Калининградом.

14 января мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер от ножевых ранений, которые он получил днем ранее во время благотворительного концерта. После его гибели жители Калининграда стали приносить цветы и свечи к расположенному в городе зданию консульства Польши.